湖人簽下前NCAA戰將　岡薩加大學校史得分王提姆加盟

▲湖人以雙向合約簽下前岡薩加大學校史得分王提姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人再度傳出補強動作！根據美國媒體《Clutch Points》報導，紫金軍團將以雙向合約，簽下前NCAA岡薩加大學隊史得分王提姆（Drew Timme）。

現年25歲，身高208公分的提姆，過去在NCAA就讀岡薩加大學時期，曾是校史得分王，不過由於打法偏向傳統腳步型內線，加上不具備三分球能力，防守端無法有效護框，移動腳步也不算出色，因此在2023年的NBA新人選秀會以落選收場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過2024-25賽季提姆曾獲得布魯克林籃網青睞，該季曾出賽9場，平均繳出12.1分、7.2籃板、2.2助攻，不過隨後遭籃網釋出，轉戰湖人的發展聯盟球隊南灣湖人。

本季提姆在南灣湖人出賽4場，場均28.3分、6.5籃板、4.5助攻、1.5抄截，湖人也選擇與他簽下雙向合約。

不過由於湖人雙向合約人數已經額滿，在簽下提姆之後，必須裁掉現有的一名球員，根據《Clutch Points》報導，人選預計將會柯洛柯（Christian Koloko）與馬農（Chris Manon）之間進行二選一。