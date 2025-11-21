被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

▲宋昕澔對於挑戰旅外想法不設限。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

21日率領政大男籃完成「跨季57連勝」，個人也寫下UBA生涯900分里程碑的政大主力雙能衛宋昕澔，出色表現日前甚至獲得中華男籃主帥圖齊盛讚，已經具備加入國家隊實力。本季結束即將投身職業舞台，宋昕澔強調，「旅外確實會是可能選項，但不會太快做決定，要先把本季UBA賽事完成才是重點。」

身高185公分的宋昕澔，從國、高中時期就嶄露頭角，得分破壞力十分驚人，進入UBA冠軍勁旅政大後，也在總教練陳子威栽培下，轉型成為控球、得分雙挑的雙能衛，上季甚至也拿下UBA助攻王頭銜。

中華男籃現任主帥圖齊就給予宋昕澔高度評價，他在昨日世界盃男籃資格賽記者會上就表示，「宋昕澔已經準備好穿上中華隊球衣，他的表現很出色，可惜此次未能加入效力。」

對此，宋昕澔透露與中華隊國手們還是有差距，但也強調如果有機會加入團隊練習，會努力針對不足之處進行補強。

今日率隊擊敗健行科大，宋昕澔也成為隊史繼林彥廷、張鎮衙、游艾喆和莫巴耶之後，第5位達成UBA生涯900分里程碑好手，宋昕澔強調，「對於隊史得分王這件事，我沒有多想，幫助球隊贏球是重點，先以團隊為主再去想個人。」

談到未來，宋昕澔也透露，「旅外一定是考慮選項，看到游艾喆學長打得那麼好，我也會想挑戰看看，也有問過林彥廷學長關於中國CBA聯賽的狀況，目前都還在了解中，不會太快做出決定，先以完成本賽季為目標。」

宋昕澔本賽季至今平均能繳出13.6分、2.9籃板、3.1助攻、1.7抄截，整體三分球命中率來到40.5%。

▲中華男籃主帥認為宋昕澔已經有接近加入國家隊的實力。（圖／大專體總提供）