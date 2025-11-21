運動雲

>

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

▲UBA政大宋昕澔、健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲宋昕澔對於挑戰旅外想法不設限。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

21日率領政大男籃完成「跨季57連勝」，個人也寫下UBA生涯900分里程碑的政大主力雙能衛宋昕澔，出色表現日前甚至獲得中華男籃主帥圖齊盛讚，已經具備加入國家隊實力。本季結束即將投身職業舞台，宋昕澔強調，「旅外確實會是可能選項，但不會太快做決定，要先把本季UBA賽事完成才是重點。」

身高185公分的宋昕澔，從國、高中時期就嶄露頭角，得分破壞力十分驚人，進入UBA冠軍勁旅政大後，也在總教練陳子威栽培下，轉型成為控球、得分雙挑的雙能衛，上季甚至也拿下UBA助攻王頭銜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華男籃現任主帥圖齊就給予宋昕澔高度評價，他在昨日世界盃男籃資格賽記者會上就表示，「宋昕澔已經準備好穿上中華隊球衣，他的表現很出色，可惜此次未能加入效力。」

對此，宋昕澔透露與中華隊國手們還是有差距，但也強調如果有機會加入團隊練習，會努力針對不足之處進行補強。

今日率隊擊敗健行科大，宋昕澔也成為隊史繼林彥廷、張鎮衙、游艾喆和莫巴耶之後，第5位達成UBA生涯900分里程碑好手，宋昕澔強調，「對於隊史得分王這件事，我沒有多想，幫助球隊贏球是重點，先以團隊為主再去想個人。」

談到未來，宋昕澔也透露，「旅外一定是考慮選項，看到游艾喆學長打得那麼好，我也會想挑戰看看，也有問過林彥廷學長關於中國CBA聯賽的狀況，目前都還在了解中，不會太快做出決定，先以完成本賽季為目標。」

宋昕澔本賽季至今平均能繳出13.6分、2.9籃板、3.1助攻、1.7抄截，整體三分球命中率來到40.5%。

▲UBA政大宋昕澔、健行科大潘偉傑。（圖／大專體總提供）

▲中華男籃主帥認為宋昕澔已經有接近加入國家隊的實力。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 宋昕澔中華隊中華男籃圖齊旅外UBA台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

只贏8分！政大男籃跨季57連勝　宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑

只贏8分！政大男籃跨季57連勝　宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑

沈彥汝勇奪東京聽奧羽球銀牌　中華代表團累計4銀4銅

沈彥汝勇奪東京聽奧羽球銀牌　中華代表團累計4銀4銅

快訊／林昀儒強勢直落三　挺進馬斯喀特挑戰賽男單8強

快訊／林昀儒強勢直落三　挺進馬斯喀特挑戰賽男單8強

馬克西轟生涯新高54分　七六人延長賽苦戰賞公鹿3連敗

馬克西轟生涯新高54分　七六人延長賽苦戰賞公鹿3連敗

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

快訊／Linsanity Forever！　國王12月28日辦林書豪球衣退休儀式

快訊／Linsanity Forever！　國王12月28日辦林書豪球衣退休儀式

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4黃子鵬加盟！球迷讓劉東洋差點哭了

5費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

最新新聞

1被圖齊盛讚　宋昕澔挑戰旅外不設限

2政大跨季57連勝　宋昕澔UBA寫900分里程碑

3日職聯隊2比1力退臺灣山林

4沈彥汝奪聽奧羽球銀牌　中華隊累積4銀4銅

5日本社會人多點開花擊敗海洋

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366