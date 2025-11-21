運動雲

沈彥汝勇奪東京聽奧羽球銀牌　中華代表團累計4銀4銅

▲羽球選手沈彥汝以堅強意志力克服腿部傷勢，進軍冠軍戰，為我國拿下一面銀牌。（圖／運動部提供）

▲羽球選手沈彥汝以堅強意志力克服腿部傷勢，進軍冠軍戰，為我國拿下一面銀牌。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（聽奧）賽事進入尾聲，台灣代表團再傳捷報！羽球女將沈彥汝在女子單打賽事中表現亮眼，為台灣增添一面銀牌。代表團羽球隊經歷連日激戰，今天個人賽最後一天，沈彥汝在醫療團隊協助下克服腿傷，以堅定意志挺進4強。她在準決賽面對奧地利選手尼奧多特（Katrin Neudolt），歷經三局激戰以15比21、21比13、22比20逆轉勝出，成功晉級決賽。

稍作休息後，沈彥汝與范榮玉攜手出戰女雙4強賽，雖然力拼3局，最終以12比21、21比16、14比21惜敗中國組合江佳蕾、張恒艷，無緣晉級金牌戰。隨後進行女子單打金牌賽，沈彥汝挑戰上屆金牌得主、韓國選手Min Kyeong PARK。首局以13比21落後，第2局以21比16扳平，可惜在決勝局以12比21不敵對手，拿下銀牌，創下個人聽奧最佳成績。

女單賽事結束後，沈彥汝僅休息40分鐘便再度與范榮玉搭檔，迎戰韓國組合Soyeong LEE、Min Kyeong PARK爭奪女雙銅牌。兩人全力拚戰，最終以18比21、13比21惜敗，未能再添獎牌。賽後沈彥汝感性表示，非常喜愛羽球，感謝教練、贊助商、隊友及台灣民眾的支持，並呼籲大家持續為台灣團體戰加油。

男子方面，鄭成鼎在上午4強賽對上以中立身分參賽的Mikhail EFREMOV，雖然未能晉級決賽，下午銅牌戰又在領先一局後遭香港選手劉俊希逆轉，錯失銅牌。不過鄭成鼎首次闖進聽奧4強，已創下台灣男子羽球新紀錄。截至今日，台灣聽奧代表團累積4銀4銅。

▲羽球選手沈彥汝在場上以冷靜著稱，難得吶喊展現拚戰決心。（圖／運動部提供）

▲羽球選手沈彥汝在場上以冷靜著稱，難得吶喊展現拚戰決心。（圖／運動部提供）

