「我們是在和時間賽跑」　白襪簽下村上宗隆最後48小時全紀錄

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪日前在休賽季網羅日本強打村上宗隆，雙方達成2年3400萬美元協議，金額不僅低於外界原先預期，也為白襪的重建藍圖注入關鍵戰力；總經理蓋茲（Chris Getz）事後坦言，這筆交易是在「和時間賽跑」的情況下完成，最後幾個小時幾乎是壓線作業。

深夜Zoom拍板 第一時間通知老闆

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年12月20日午夜過後不久，蓋茲剛結束一場關鍵Zoom會議，會議對象正是村上宗隆與其經紀團隊；這場會議象徵白襪已進入簽下這名日本重砲的最後階段，會議結束後，蓋茲立刻致電白襪董事長萊因斯多夫（Jerry Reinsdorf）。

蓋茲表示：「我跟他說：我們簽到他了；他很興奮，我也很興奮，我就開始通知我能聯絡到的所有人，傑瑞是我第一個聯絡的人，接著也跟執行副總裁博耶（Brooks Boyer）談過。」

「隔天早上我們回顧整件事，那種感覺就像是，『這真的剛剛發生了嗎？昨晚到底發生了什麼？』」

低於行情的2年合約 25歲即站上重建核心

白襪最終以2年3400萬美元簽下25歲的村上宗隆，合約年限與金額都遠低於休賽季初外界的市場預測；這份合約在春訓尚未開打前，就被視為雙方高度契合的安排。

村上不僅立刻進入白襪年輕核心陣容，也補上球隊最缺乏的左打長程火力，同時為球團打開太平洋市場，在球員招募與整體關注度上都具指標性意義；兩年合約也讓村上有機會證明自己在大聯盟的價值，並在27歲時再度進入自由市場。

國際布局早已啟動 卻一度不被看好

蓋茲透露，這筆交易並非臨時起意；白襪近年強化國際布局，國際球探主管凱勒（David Keller）曾親赴日本考察，球隊也在當地由高橋智長期追蹤村上。

早在2025年球季仍進行時，蓋茲與凱勒就已討論過來自日本的潛在人選。

蓋茲坦言：「老實說，我一開始並不認為這會是一個現實的目標，真的不覺得；外界對他的合約年限和金額預期都非常高，大家都在關注他在自由市場會造成什麼影響。」

「我們確實做了該做的評估，但即使自由市場正式開啟後，我還是不覺得這件事會成真。」

即便是在佛羅里達州奧蘭多舉行的冬季會議期間，蓋茲仍認為白襪機會渺茫，球隊甚至持續評估其他一壘自由球員選項，但最終都未有實質進展。

入札期限逼近 最後一週出現轉機

直到村上45天入札期限、12月22日下午4點（當地時間）截止前的最後一週，局勢才開始明朗；蓋茲的信心逐漸提高，但壓力也隨之而來。

村上需在期限前完成體檢，且行程緊迫，從洛杉磯抵達芝加哥後，所有程序幾乎壓線進行；蓋茲直言：「通常你會有比較多時間安排球員來訪和MRI檢查，但這次我們真的被時間追著跑，我直接打給一位和醫院有關係的朋友，才能及時安排村上進行檢查，並且馬上完成判讀。」

「我們是在和時間賽跑，這是一種非常特殊的情況，我必須跳脫平常的簽約流程，依靠自己的人脈，才能把這件事完成。」

總教練度假中接到喜訊：一切發生得太快

白襪總教練維納布爾（Will Venable）當時正在紐約與家人度假，但仍第一時間收到消息。

維納布爾笑說：「蓋茲打電話跟我說有進展，要我注意一下，然後還沒反應過來，我們就已經簽下他了；對我來說一切發生得非常快，但我真的很開心，最後是我們簽下了村上。」

蓋茲最後總結這筆交易的意義時表示：「我們把這看成是全面的上行空間，不論是棒球層面還是商業層面；這筆交易帶來的影響，老實說，甚至超出了我們一開始的預期。」