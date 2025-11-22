快訊／周天成苦戰86分鐘遭大逆轉　澳洲公開賽止步4強

▲台灣一哥周天成在澳洲公開賽男單4強戰慘遭對手逆轉吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

睽違6年，終於再次重返BWF超級500系列澳洲公開賽男單4強的台灣羽球一哥「小天」周天成，22日在男單4強戰碰頭目前世界男單排名第14名的印度男單好手森（Lakshya SEN），此戰開賽周天成氣勢如虹，不過次局遭對手逆轉後，周天成明顯體力、節奏都受到影響，最終鏖戰86分鐘情況下，周天成以21比17、22比24、16比21敗北，由森以2比1挺進本屆男單冠軍戰。

目前世界男單排名高居第6位的周天成，開賽首局氣勢如虹，取得7比2強勢領先，首局技術暫停過後周天成持續猛攻以12比6大幅超前，隨後小天發接發兇猛，節奏快速令對手森難以招架，取得8分領先優勢，周天成在取得5個局點的強大優勢下，首局以21比17搶下首局。

第2局森開始積極纏鬥，一路與周天成網前來回形成6比6局面，但周天成調整得宜，持續掌握主動權連拿3分再度要回領先，但森此時穩住陣腳，以11比9進入技術暫停。

隨後森持續保持小幅領先，周天成展現韌性連追3分，並利用森的回擊掛網重新要回領先，隨後周天成取得兩個賽末點，森此時一次網前斜線出擊追回1分，隨後周天成又發生要命回擊掛網，雙方戰成20比20。

周天成與森此時展開纏鬥，雙方打成21比21後，雖然森先拉開1分領先，但周天成一次強勢殺球再度扳平戰局，但森成功化解周天成3個賽末點，24比22拿下此局。

第3局森找到節奏，一波8比3猛攻令周天成有些難以招架，周天成體力明顯下滑情況下，一度讓森取得14比7大幅領先，隨後周天成節奏明顯受到影響，甚至出現發球錯邊狀況，森一路領先取得8個賽末點。

但周天成此時連拿4分，可惜最終發生要命回球掛網，森仍以以21比16拿下此局，最終以總局數2比1拿下勝利，周天成則是飲恨止步本屆男單4強。