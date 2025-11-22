運動雲

快訊／林昀儒、鄭怡靜直落三敗北　WTT馬斯喀特挑戰賽「銀」恨

▲▼台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒联）

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，在本次WTT球星挑戰賽馬斯喀特站拿下亞軍。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球混雙「黃金拍檔」林昀儒、鄭怡靜，繼上月WTT球星挑戰賽倫敦站奪冠後，此次在WTT球星挑戰賽馬斯喀特站又是一路過關斬將，再度殺入混雙決賽，在面對日本組合的冠軍對決，林昀儒、鄭怡靜一路呈現挨打，最終9比11、5比11、6比11，直落三敗北拿下本站亞軍。

林昀儒、鄭怡靜在WTT球星挑戰賽馬斯喀特站賽事一路過關斬將，打入混雙決賽，22日與日本組合英田理志、佐藤瞳爭冠，開賽台灣組合雖然稍稍出現亂流落後，英田理志、佐藤瞳穩定出擊，首局以11比9拿下。

第2局林昀儒與鄭怡靜重新調整，開局出4比1領先氣勢，但日本組合展現強大氣勢追平比分，隨後日本組合更是展現嫻熟默契，英田理志頻頻上演反手拉球美技，連拿6分取得5個局點，最終11比5強勢收下第2局。

第3局英田理志、佐藤瞳又是強勢出擊，一波7比1徹底壓制寶島組合，但林昀儒與鄭怡靜不放棄連追3分，不過日本組合喊出暫停後重新找回節奏，又以11比6拿下，直落三奪下此次WTT球星挑戰賽馬斯喀特站混雙冠軍，林昀儒、鄭怡靜則以亞軍作收。

