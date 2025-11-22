「旗子哥」弗拉格砍29分生涯最猛一役　寫超越詹皇、Kobe神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠今日在主場進行「NBA盃」賽程，對手則是西區墊底爐主紐奧良鵜鶘，此戰獨行俠選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）火力全開，19投12中砍下生涯新高29分外帶7籃板、5助攻、2抄截，不僅幫助獨行俠以118比115逆轉勝，弗拉格也超越詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）保持的多項神紀錄。

被視為NBA新一代天之驕子的弗拉格，今日展現兇猛火力，全場出賽32分21秒，19投12中拿到29分外帶7籃板、5助攻、2抄截，此戰他在終場前31.7秒送出關鍵助攻給隊友馬歇爾（Naji Marshall）投進三分球，也讓獨行俠以3分逆轉勝對手鵜鶘。

弗拉格在此戰贏球後，不僅寫下生涯單場新高的29分，也創下多項神紀錄，連同此戰在內，弗拉格連續12戰得分達雙位數，超越詹皇的11場，成為聯盟史上，在19歲之前，連續場次得分達雙位數最多的球員。

弗拉格開季至今，已經累積5場比賽單場得分至少達20分，超越已逝傳奇球星布萊恩的4場，成為史上第2多拿下單場20分場次的18歲球員，而目前排名高居首位的則是詹姆斯的14場。

另外，弗拉格也成為史上第2年輕，在例行賽單場砍下「25分、5籃板、5助攻」的選手，最年輕的球員同樣也是洛杉磯湖人傳奇球星詹姆斯。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格砍得生涯最高29分，還寫下多項神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）