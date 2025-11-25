勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

▲勇士咖哩大神柯瑞即將成為NBA球鞋自由市場最大咖。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA超級球星，隸屬金州勇士的「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）日前無預警傳出與合作多年的運動品牌Under Armour（UA）分道揚鑣，雙方合作將在2026年正式劃下句點，未來柯瑞將帶著自己的Curry Brand出走。而美國媒體近日也爆料指出，柯瑞與UA「分手」的導火線，很可能就是沒簽下女籃超級新星克拉克（Caitlin Clark），才導致柯瑞決定出走。

根據美國知名財經媒體《彭博》報導，柯瑞此次決定與UA結束合作關係，其中一大主因就是品牌未能盡全力簽下女籃新星克拉克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據報導指出，當時在克拉克爭奪戰上，UA開出4年1600萬美金的合約，與對手NIKE的8年2800萬美金在合約年限、總值都有段落差，導致克拉克最終決定加入NIKE陣營，並造成女籃新世代旋風，未來也將有個人代言鞋款問世。

據傳柯瑞對這樣的結果感到失望，因為柯瑞本人一直希望投入資源來幫助女籃發展，同時柯瑞所屬團隊也對UA對於Curry Brand投入的資源不足感到不滿，因此引爆最終的出走結果。

▲WNBA女籃新希望克拉克傳出是柯瑞與UA分手的導火線之一。（圖／達志影像／美聯社）