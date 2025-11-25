運動雲

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

▲▼NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯、前騎士助教瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者名人堂教頭畢拉普斯涉入詐賭案拒絕認罪，以近1.6億元台幣交保。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）涉入詐賭案又有最新進展！畢拉普斯現身紐約市布魯克林聯邦法院，但針對遭指控的共謀電信詐欺、共謀洗錢等案件皆拒絕認罪，最終他獲准以以500萬美金，折合台幣約1.58億元交保。目前畢拉普斯雖然否認檢察官所有指控，但相關罪名最重可判處20年有期徒刑。

現年49歲的畢拉普斯，在球員時期曾效力多隊，並在底特洛活塞、丹佛金塊打出生涯高峰，曾率領活塞第二代「壞孩子」軍團奪冠，個人也榮獲總冠軍賽MVP殊榮，關鍵時刻的強心臟與投射能力，也讓他成為聯盟一代鐵衛代表人物。

退役後畢拉普斯投入教練工作，近年來執掌拓荒者主帥兵符，今年才剛獲選進入美國籃球名人堂，卻在10月因涉嫌非法賭博遭警方逮捕。美國司法單位指控他參與操縱地下撲克牌局，且案件牽涉黑手黨犯罪家族，消息一出震驚體壇。拓荒者球團隨即宣布對他暫時停職，等待後續調查結果。

在保釋聽證會上，法官同意畢拉普斯以500萬美元交保，他以科羅拉多州房產作為抵押，並由女兒西德妮（Cydney Billups）擔任擔保人。除了畢拉普斯外，這起案件總計有31名被告，包含前騎士球員瓊斯（Damon Jones）、熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）等。瓊斯同樣因涉嫌共謀詐賭被捕。

