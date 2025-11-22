莊博元關鍵抄截建功　雲豹主場逆轉兩分力克國王收勝

▲雲豹克羅馬砍下31分，領軍捍衛主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前剛剛吞下本季首敗的桃園台啤永豐雲豹，22日在主場迎戰新北國王來訪，全場一路落後挨打的雲豹，靠著克羅馬轟下31分、9籃板、6助攻、4抄截，加上莊博元關鍵時刻抄截建功，克羅馬補進致勝兩分，讓雲豹在主場以103比101勝出，賞給國王2連敗。

此戰衛冕軍國王開賽就火力全開，3名先發主力大將桑尼、李愷諺以及傑登合力轟下25分，幫助國王首節以31比23取得領先。

但雲豹次節靠著克羅馬衝鋒陷陣，加上另一名洋將迪亞洛也有所貢獻，在克羅馬上半場就貢獻18分的兇猛火力下，雲豹半場追到僅剩5分落後。

下半場開打後，雲豹一度追到僅兩分差，但隨後國王團隊群起猛攻再度拉開差距。不過此節尾聲迪亞洛連續禁區強攻得手，加上曹薰襄強勢切入完成3分打，雲豹一度追成76比76，但國王3節打完仍以80比79穩住領先優勢。

▲高錦瑋關鍵時刻連續搶分，展現本土王牌威力。（圖／TPBL職籃提供）

末節雲豹靠著米勒連續強勢猛攻，逆轉以3分超前，但隨後雙方呈現拉鋸僵局，國王靠著桑尼強勢單打連拿5分，終場前4分22秒再度要到1分超前。

但此時雲豹一哥高錦瑋連續兩次高難度單打得手，讓雲豹主場氣勢大振，不過國王老將呂政儒關鍵底線三分球破網，又讓球隊要回兩分領先。但終場前1分15秒，雲豹林信寬弧頂三分彈命中，又讓雲豹手握1分領先。

終場前30.7秒，呂政儒助攻讓傑登籃下放進，隨後雲豹米勒站上罰球線兩罰一中，雙方戰成101比101平手。

國王此時連喊兩個暫停部署，但雲豹直接成功抄截，李愷諺雖然成功封阻，但克羅馬跟進補進兩分，隨後國王李愷諺嘗試追平一擊未能命中，雲豹戲劇性以103比101勝出。

▲國王桑尼連續燃燒，可惜球隊仍遭雲豹逆轉苦吞2連敗。（圖／TPBL職籃提供）