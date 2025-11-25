運動雲

>

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

▲迪羅臣。（圖／路透）

▲國王可能進行重建，當家砍將迪羅臣傳出被快艇看上。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

開季至今戰績4勝13敗，排名西區倒數第2位的沙加緬度國王，近日傳出即將「出清大拍賣」，將陣中一票明星主力陣容都端上交易檯面，引發外界熱議關注。其中，現年36歲的砍將迪羅臣（DeMar DeRozan）就傳出被洛杉磯快艇看上，可能出手進行交易網羅。

近10戰苦吞8敗的國王，近日傳出管理層可能選擇徹底重建，陣中除了剛剛簽下大約的射手莫瑞（Keegan Murray）以及本季首輪新秀克里福德（Nique Clifford）為非賣品之外，其餘所有球員都可成為交易籌碼，消息一出引發外界熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國媒體《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick），國王的主力砍將迪羅臣，就傳出成為西區多支球隊爭取目標，其中快艇更可能積極網羅這位沙場老將。

目前迪羅臣與國王的合約要到2027年賽季結束才正式到期，下個賽季迪羅臣的年薪為2570萬美金，其中有大約1000萬美金為保障合約。

迪羅臣本季至今仍有17.9分、3.3籃板、3.6助攻，過去已經連續12個賽季的場均得分都突破20分大關，但日前球隊苦吞8連敗時，迪羅臣就曾公開放話表示球隊狀況呈現一團糟。

關鍵字： NBA國王迪羅臣快艇DeMar DeRozan

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

莊博元關鍵抄截建功　雲豹主場逆轉兩分力克國王收勝

莊博元關鍵抄截建功　雲豹主場逆轉兩分力克國王收勝

高國豪猛砍本季新高28分無用　夢想家7人得分上雙捍衛主場勝

高國豪猛砍本季新高28分無用　夢想家7人得分上雙捍衛主場勝

快訊／林昀儒、鄭怡靜直落三敗北　WTT馬斯喀特挑戰賽「銀」恨

快訊／林昀儒、鄭怡靜直落三敗北　WTT馬斯喀特挑戰賽「銀」恨

澳洲賽止步4強　「左手重砲」林俊易確定無緣年終賽

澳洲賽止步4強　「左手重砲」林俊易確定無緣年終賽

「旗子哥」弗拉格砍29分生涯最猛一役　寫超越詹皇、Kobe神紀錄

「旗子哥」弗拉格砍29分生涯最猛一役　寫超越詹皇、Kobe神紀錄

柯瑞轟38分也難救　勇士遭拓荒者末節逆襲苦吞3連敗

柯瑞轟38分也難救　勇士遭拓荒者末節逆襲苦吞3連敗

快訊／周天成苦戰86分鐘遭大逆轉　澳洲公開賽止步4強

快訊／周天成苦戰86分鐘遭大逆轉　澳洲公開賽止步4強

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

4樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1總冠軍MVP金賢洙震撼加盟KT巫師

2WBC前好消息!台灣龍仔獲Milb最佳球員

3輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

4國王傳大拍賣　快艇看上迪羅臣

5樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366