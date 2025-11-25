國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

▲國王可能進行重建，當家砍將迪羅臣傳出被快艇看上。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

開季至今戰績4勝13敗，排名西區倒數第2位的沙加緬度國王，近日傳出即將「出清大拍賣」，將陣中一票明星主力陣容都端上交易檯面，引發外界熱議關注。其中，現年36歲的砍將迪羅臣（DeMar DeRozan）就傳出被洛杉磯快艇看上，可能出手進行交易網羅。

近10戰苦吞8敗的國王，近日傳出管理層可能選擇徹底重建，陣中除了剛剛簽下大約的射手莫瑞（Keegan Murray）以及本季首輪新秀克里福德（Nique Clifford）為非賣品之外，其餘所有球員都可成為交易籌碼，消息一出引發外界熱議。

根據美國媒體《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick），國王的主力砍將迪羅臣，就傳出成為西區多支球隊爭取目標，其中快艇更可能積極網羅這位沙場老將。

目前迪羅臣與國王的合約要到2027年賽季結束才正式到期，下個賽季迪羅臣的年薪為2570萬美金，其中有大約1000萬美金為保障合約。

迪羅臣本季至今仍有17.9分、3.3籃板、3.6助攻，過去已經連續12個賽季的場均得分都突破20分大關，但日前球隊苦吞8連敗時，迪羅臣就曾公開放話表示球隊狀況呈現一團糟。