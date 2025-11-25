約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

▲新北國王宣布簽下約旦男籃最新歸化球員杰倫。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（25 日）宣布簽下美籍得分後衛杰倫（Jalen Harris），補強球隊後場戰力。杰倫具備速度、得分爆發力，擅長利用突破與中長距離投射製造進攻節奏，可為國王在後場輪替與整體攻勢上提供更多變化。

杰倫身高196公分、體重88公斤，2020 年投入 NBA 選秀，在第2輪第59順位受到多倫多暴龍肯定，開啟起 NBA 職業旅程，杰倫在挑戰NBA發展聯盟（ G-League）期間多次展現驚人的得分技巧，曾在芝加哥公牛體系的風城公牛單場砍下 50 分的瘋狂表現。

另外他在北美職籃系統累積了完整訓練背景與能量。隨後轉戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL），於多支球隊效力並屢有亮眼表現，期間也入選聯盟年度陣容，展現外線火力與穩定輸出。

在結束北美賽季後，杰倫曾前往歐洲賽場發展，提升比賽經驗與對不同體系的適應性。近年他加入中國 CBA，在競爭激烈的賽事中保持一定貢獻，在 CBA 南京同曦的2024–25賽季，他出賽32場，場均約12.5分、3.6籃板、2助攻與1抄截，展現穩定貢獻。成熟的攻擊選擇與比賽節奏掌握。其跨聯盟的豐富經驗，使他具備在多元戰術中迅速融入的能力。

杰倫的加入將補強球隊後場深度並提升進攻層次，球團也期待具備競爭力的杰倫，擁有良好的自主進攻能力與外線威脅，能盡快融入團隊文化，為球隊帶來實質的場上貢獻。

