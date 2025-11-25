運動雲

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

▲海神新洋將布里茲克拿下第7周最有價值球員。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）憑藉全面的球場表現，成功帶領球隊走出6連敗陰霾，榮獲TPBL例行賽第7周單周最有價值球員（MVP）。他不僅展現得分能力，更以組織進攻與多面向數據，發揮了球隊引進時期待的「關鍵拼圖」角色，讓團隊戰力徹底提升。

11月19日，海神在客場迎戰桃園台啤永豐雲豹，面對連敗壓力，布里茲克以28分、11籃板、12助攻的大三元成績，主導比賽節奏。他在進攻端運用穩定的中距離投射與突破，持續為球隊提供火力；防守端則積極爭搶籃板，貢獻抄截，展現高超的比賽智商。尤其在比賽膠著時刻，他的組織與控球能力，讓海神進攻更流暢，也為隊友創造多次得分機會。

布里茲克的表現也激勵了本土球員，蘇文儒此役攻下31分，兩人合力成為海神攻防核心。終場哨音響起，球隊終於取得久違勝利，士氣明顯提升。隊長余純安賽後也感性表示，「Thank you for coming」，感謝布里茲克對球隊的貢獻。

布里茲克不僅以全能身手助隊止敗，也充分展現單周MVP的價值。他在得分、籃板、助攻及防守各方面都有亮眼表現，為海神注入信心。

對於獲獎，布里茲克謙虛說，「最想感謝的還是我的隊友和教練，謝謝他們幫助我適應在台灣的生活，讓我能順利融入這支球隊。」

【很難不哭TT】男友看TWICE演唱會感動落淚！女友嘲笑秒被打臉

