「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

▲「英雄哥」希洛本季回歸首秀就幫助熱火拿下5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）終於回來了！25日主場迎戰達拉斯獨行俠來訪，因腳傷缺席開季前17戰的熱火王牌希洛終於傷癒回歸，全場希洛不僅砍下24分、7籃板、3抄截，還在終場前42.1秒飆進關進超前拋投，也幫助南灘軍團最終106比102主場贏球，拿下近期一波5連勝，戰績也爬上東區第3位。

近況火燙的熱火，今日主場迎戰獨行俠之役終於盼得希洛回歸，這位熱火主力雙能衛在休賽季由於左腳進行手術，因此缺席了開季的前17場比賽，不過熱火團隊戰力夠爭氣，在球隊一哥缺陣情況下，依舊打出東區前段班的戰績表現。

今日主場迎戰獨行俠，開賽就靠2年級長人韋爾（Kel'el Ware）強勢出擊，內外兼具的猛烈攻勢帶領熱火衝鋒陷陣，加上希洛次節開始也找到手感，半場打完熱火就以52比44壓制獨行俠。

但下半場獨行俠團隊攻勢開始甦醒，湯普森（Klay Thompson）連續三分球破網，加上狀元郎「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）手感加溫，獨行俠終於順利扳平比分。

不過熱火掌握對手失誤契機，希洛終場前42.1秒一次關鍵拋投讓球隊重獲領先，隨後獨行俠華盛頓（P.J. Washington）嘗試逆轉三分彈未能命中，終場前3.1秒阿德巴約（Bam Adebayo）兩罰俱中，最終熱火就驚險以4分之差收下5連勝。

熱火開出慶祝行情，希洛回歸首戰就以18投12中的好表現砍下24分、7籃板、3抄截，韋爾20分、18籃板、3阻攻，阿德巴約17分、6籃板、2阻攻。

獨行俠方面，華盛頓砍下全場最高27分，另有8籃板、2阻攻，「旗子哥」弗拉格12分、7籃板、3助攻、2抄截。

熱火拿下5連勝後甩開克里夫蘭騎士，以12勝6敗站上東區第3位，至於獨行俠則吞下2連敗，排名持續探底來到西區倒數第2位。