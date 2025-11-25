2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

▲2026台新新光女子路跑報名開跑，「千金小姐」獎金賽制加倍。（圖／大漢行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日在台北市政府市民廣場熱鬧開跑，主辦單位25日下午4點正式開放報名。這場賽事是國際少數的大型純女子路跑，並獲得國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）賽道認證，鼓勵全台女性勇敢挑戰自我，在運動場上展現自信。活動規劃半程馬拉松、10公里及3公里三種路線，共計12000個名額，邀請全台女力一起參與。

去年首度推出就大受好評的3公里寵物組，今年也將繼續舉辦。熱愛運動的女性跑者可以帶著各種寵物，一起在友善賽道奔跑，增進彼此情感。賽後現場還有寵物健康諮詢、寵物攝影等多元活動，歡迎「毛小孩媽媽」們與愛寵同樂，留下難忘回憶。

台新新光金控已連續九年攜手旗下子公司贊助這項全台唯一女性專屬路跑，積極推動女性運動風氣，鼓勵女性投入健康自信的生活。近年來，賽事吸引上萬名女性參加，展現女力蓬勃發展。主辦方希望透過這個平台，激勵女性勇於挑戰自我，持續成長。

今年賽事正式與東京澀谷表參道女子路跑締結姐妹賽合作，並提供免費參賽名額。同時，全球最大女子馬拉松「名古屋女子馬拉松」也開放參賽名額抽獎。凡報名本屆女子路跑的跑者，都有機會抽中，挑戰國際賽事舞台。

去年新增的「千金小姐」獎金制度成效顯著，讓參賽者成績大幅進步。為回應跑者熱烈迴響，今年不僅延續激勵機制，還將獎金加倍：半程馬拉松及10公里組前100名，分別可獲2000元及1000元獎金，鼓勵女性突破自我、追求極限。

贊助夥伴adidas也推出專屬訓練營，配速團隊全程陪伴、提供多對一訓練服務，協助學員無痛完賽、勇敢跨出舒適圈，達成自己的運動目標。