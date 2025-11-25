運動雲

>

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

▲2026台新新光女子路跑報名開跑，「千金小姐」獎金賽制加倍。（圖／大漢行銷提供）

▲2026台新新光女子路跑報名開跑，「千金小姐」獎金賽制加倍。（圖／大漢行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑將於明年4月12日在台北市政府市民廣場熱鬧開跑，主辦單位25日下午4點正式開放報名。這場賽事是國際少數的大型純女子路跑，並獲得國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）賽道認證，鼓勵全台女性勇敢挑戰自我，在運動場上展現自信。活動規劃半程馬拉松、10公里及3公里三種路線，共計12000個名額，邀請全台女力一起參與。

去年首度推出就大受好評的3公里寵物組，今年也將繼續舉辦。熱愛運動的女性跑者可以帶著各種寵物，一起在友善賽道奔跑，增進彼此情感。賽後現場還有寵物健康諮詢、寵物攝影等多元活動，歡迎「毛小孩媽媽」們與愛寵同樂，留下難忘回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新新光金控已連續九年攜手旗下子公司贊助這項全台唯一女性專屬路跑，積極推動女性運動風氣，鼓勵女性投入健康自信的生活。近年來，賽事吸引上萬名女性參加，展現女力蓬勃發展。主辦方希望透過這個平台，激勵女性勇於挑戰自我，持續成長。

今年賽事正式與東京澀谷表參道女子路跑締結姐妹賽合作，並提供免費參賽名額。同時，全球最大女子馬拉松「名古屋女子馬拉松」也開放參賽名額抽獎。凡報名本屆女子路跑的跑者，都有機會抽中，挑戰國際賽事舞台。

去年新增的「千金小姐」獎金制度成效顯著，讓參賽者成績大幅進步。為回應跑者熱烈迴響，今年不僅延續激勵機制，還將獎金加倍：半程馬拉松及10公里組前100名，分別可獲2000元及1000元獎金，鼓勵女性突破自我、追求極限。

贊助夥伴adidas也推出專屬訓練營，配速團隊全程陪伴、提供多對一訓練服務，協助學員無痛完賽、勇敢跨出舒適圈，達成自己的運動目標。

▲2026台新新光女子路跑報名開跑，「千金小姐」獎金賽制加倍。（圖／大漢行銷提供）

關鍵字： 路跑2026台新新光女子路跑女子路跑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

莊博元關鍵抄截建功　雲豹主場逆轉兩分力克國王收勝

莊博元關鍵抄截建功　雲豹主場逆轉兩分力克國王收勝

【太感人了QAQ】搶到票帶朋友去看最愛的TWICE 她當場淚崩

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

3樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

4大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1拜仁慕尼黑傳奇球星　拉菲尼亞旋風來台

2台灣世棒12強奪冠周年　愛爾達「1承諾達成」萬人讚爆

3統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

4Merry ChristMARS　戰神主場派對登場

5台新新光女子路跑　女力挑戰自我

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366