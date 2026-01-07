運動雲

從世界冠軍到基層少棒　曾豪駒兌現約定暖心現身新竹

▲曾豪駒總教練與參加活動的60位小球芽大合照。（圖／球芽基金，下同）

▲曾豪駒總教練參加活動。（圖／球芽基金）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強冠軍總教練曾豪駒今（7）日趁著備戰經典賽集訓前的空檔，特地前往新竹縣竹東鎮大同國小，與球芽基金長期服務的新竹縣5所國小棒球隊、共60位小球員面對面交流。儘管同日也是母隊重訓營開訓日，他仍惦記先前與孩子們的約定，親自到場互動，並以行動回饋基層棒球。球芽基金指出，去年新竹地區服務學校的獎學金，亦由曾豪駒全數贊助。

活動中，曾豪駒分享自身棒球路上的累積與體會，陪孩子聊棒球、聊學習，也耐心回應提問。他勉勵小球員，「不用去想別人比我好，而是要去想怎麼讓自己變得更好，學會和自己比較才能超越自己」，並提醒少棒階段要珍惜學習時光，玩就開心玩、練球就專心練，打好基礎迎向未來各種可能。球芽基金也準備棒球造型繪馬，讓小球員寫下對「龍貓總教練」與中華隊的祝福。

這趟交流源於曾豪駒率隊奪下12強冠軍後，與同為新竹縣出身的國手王志煊出席縣府表揚活動時，曾提到希望將榮耀回饋基層。

回到母隊後，他主動與球芽基金聯繫，陸續透過捐贈球具、採購書籍鼓勵閱讀、贊助獎學金等方式落實承諾，並提出希望球季結束後能親自與孩子近距離互動。球芽基金表示，去年中山、大同、上舘、關西、五峰等校共有26位小球員獲獎學金肯定，皆由曾豪駒贊助；孩子也曾寫卡片致謝，「我們一定會好好珍惜。」公益夥伴台灣狼（TAIWOLF）亦到場贈送小禮物，為活動增添溫度。

