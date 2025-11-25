Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

▲戰神12月主場《Merry ChristMARS》 ，點亮最潮冬夜。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神將於12月3日、6日和7日，在和平籃球館舉辦連續三場主場賽事，攜手台新銀行推出《Merry ChristMARS》主題活動，迎接聖誕節到來。今年活動主打「無懼黑」聖誕主題，打破傳統紅色聖誕印象，現場豎立高聳的黑色戰神聖誕樹，場內則以黑銀氣球和DJ秀營造冬夜派對氛圍。12月3日中場還有Taishin Wonders帶來特別演出，讓球迷一進場就能感受獨特的節慶魅力。

本次活動重點之一，是入口處的「戰神無懼黑聖誕樹」，以燈飾、紅銀聖誕球及戰神吊飾妝點，從12月2日至7日每天傍晚五點準時點燈，歡迎球迷前來拍照打卡，留下專屬黑色聖誕回憶。

12月6日及7日還有交換禮物活動，球員和Taishin Wonders都準備了各種驚喜禮物。球員黃聰翰分享自己挑禮物時陷入選擇障礙，陳文宏則精心挑選能帶來放鬆感的小物，希望球迷在忙碌生活中也能被療癒。

Taishin Wonders成員柳柳、李素泳、朴恩惠、顗安等也各自準備了特色禮品，包含香氛、保養小物及能留下紀念的物品，讓球迷有機會獲得專屬心意。

3場主場賽事期間，現場還有限定贈品，包括聖誕樹與球衣造型香氛片，由球員親自挑選香味。張兆辰特別推薦「果梨精靈」的清新果香，基德也偏好這款味道；另一款「夢中情人」則以花果香為主調，齊曼加則幽默表示，若有女生身上有這味道會直接求婚。這兩款香氛片不論掛在車上或聖誕樹上，都能增添濃厚節日儀式感。

除了主題聖誕樹與禮物外，場內還設有放大版人生四格拍貼機、聖誕互動小遊戲，闖關成功有機會獲得限量戰神積木或周邊商品。小小戰神遊樂場則有聖誕髮箍手作區，球迷可親手DIY麋鹿角或聖誕樹造型，增添派對趣味。

今年Taishin Wonders也推出全新中場企劃「心動來電」，成員分組挑戰不同表演風格，12月3日由蔓妮、黑黑、顗安首次以甜美舞風亮相，展現冬季限定的反差魅力。

戰神主場門票自12月起至隔年1月持續熱賣中，12月3日賽事推出星光票優惠，第2節結束後購票享指定區域5折；穿學生制服入場可兌換限量2F門票，親子票則享指定區域買一送一優惠。歡迎球迷走進和平籃球館，沉浸在黑色聖誕派對與音樂氛圍中，和戰神一起度過最有型的聖誕佳節。

▲12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安將帶來中場演出。（圖／戰神提供）