運動雲

>

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

▲戰神12月主場《Merry ChristMARS》 ，點亮最潮冬夜、12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安將帶來中場演出。（圖／戰神提供）

▲戰神12月主場《Merry ChristMARS》 ，點亮最潮冬夜。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神將於12月3日、6日和7日，在和平籃球館舉辦連續三場主場賽事，攜手台新銀行推出《Merry ChristMARS》主題活動，迎接聖誕節到來。今年活動主打「無懼黑」聖誕主題，打破傳統紅色聖誕印象，現場豎立高聳的黑色戰神聖誕樹，場內則以黑銀氣球和DJ秀營造冬夜派對氛圍。12月3日中場還有Taishin Wonders帶來特別演出，讓球迷一進場就能感受獨特的節慶魅力。

本次活動重點之一，是入口處的「戰神無懼黑聖誕樹」，以燈飾、紅銀聖誕球及戰神吊飾妝點，從12月2日至7日每天傍晚五點準時點燈，歡迎球迷前來拍照打卡，留下專屬黑色聖誕回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月6日及7日還有交換禮物活動，球員和Taishin Wonders都準備了各種驚喜禮物。球員黃聰翰分享自己挑禮物時陷入選擇障礙，陳文宏則精心挑選能帶來放鬆感的小物，希望球迷在忙碌生活中也能被療癒。

Taishin Wonders成員柳柳、李素泳、朴恩惠、顗安等也各自準備了特色禮品，包含香氛、保養小物及能留下紀念的物品，讓球迷有機會獲得專屬心意。

3場主場賽事期間，現場還有限定贈品，包括聖誕樹與球衣造型香氛片，由球員親自挑選香味。張兆辰特別推薦「果梨精靈」的清新果香，基德也偏好這款味道；另一款「夢中情人」則以花果香為主調，齊曼加則幽默表示，若有女生身上有這味道會直接求婚。這兩款香氛片不論掛在車上或聖誕樹上，都能增添濃厚節日儀式感。

除了主題聖誕樹與禮物外，場內還設有放大版人生四格拍貼機、聖誕互動小遊戲，闖關成功有機會獲得限量戰神積木或周邊商品。小小戰神遊樂場則有聖誕髮箍手作區，球迷可親手DIY麋鹿角或聖誕樹造型，增添派對趣味。

今年Taishin Wonders也推出全新中場企劃「心動來電」，成員分組挑戰不同表演風格，12月3日由蔓妮、黑黑、顗安首次以甜美舞風亮相，展現冬季限定的反差魅力。

戰神主場門票自12月起至隔年1月持續熱賣中，12月3日賽事推出星光票優惠，第2節結束後購票享指定區域5折；穿學生制服入場可兌換限量2F門票，親子票則享指定區域買一送一優惠。歡迎球迷走進和平籃球館，沉浸在黑色聖誕派對與音樂氛圍中，和戰神一起度過最有型的聖誕佳節。

▲戰神12月主場《Merry ChristMARS》 ，點亮最潮冬夜、12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安將帶來中場演出。（圖／戰神提供）

▲12月3日Taishin Wonders蔓妮、黑黑與顗安將帶來中場演出。（圖／戰神提供）

關鍵字： 台北台新戰神TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

拓荒者總教練畢拉普斯詐賭案拒認罪　近1.6億台幣交保

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

3樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

4大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1拜仁慕尼黑傳奇球星　拉菲尼亞旋風來台

2台灣世棒12強奪冠周年　愛爾達「1承諾達成」萬人讚爆

3統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

4Merry ChristMARS　戰神主場派對登場

5台新新光女子路跑　女力挑戰自我

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366