曾怕只是布朗克斯一年遊　貝林傑談續約心情：洋基是很特別的團隊

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年的紐約洋基不會與上季完全相同，但核心輪廓依舊鮮明，其中最關鍵的一步，正是休賽季壓軸操作，以5年總值1億6250萬美元續簽外野手貝林傑（Cody Bellinger）；貝林傑近日透過Zoom線上記者會談及續約心情時表示，自己對留下來感到相當踏實。

「我對這個結果感覺非常好，這或許不是每個人都想聽到的答案，但我真的很愛我們那支球隊；我們是一個非常、非常特別的團隊，我們的化學反應，除非你身處休息室裡，否則真的無法理解。」

「我們彼此為對方而戰，而且還有一些重要的拼圖會回歸，我真的很期待能和這些傢伙再拚一次。」

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

除了貝林傑，洋基今冬也成功留下多位熟面孔，包括葛里夏姆（Trent Grisham，2220.25萬美元合格報價）、希爾（Tim Hill，300萬美元）、羅薩里奧（Amed Rosario，250萬美元）、亞布洛（Ryan Yarbrough，250萬美元）以及布萊克本（Paul Blackburn，200萬美元）。

在外部補強方面，洋基於1月13日從馬林魚交易來左投威瑟斯（Ryan Weathers），預期在球季初期先穩定輪值，直到羅登（Carlos Rodón）與柯爾（Gerrit Cole）完成傷後復健歸隊。

對於外界認為洋基只是「原班人馬再來一次」，總經理凱許曼（Brian Cashman）並不認同；「我不覺得這是同一支球隊，只是再跑一次而已，一定會有不同之處，競爭環境也會不一樣，有些球隊變得更強，有些球隊，你也可以說，可能稍微變弱了一點。」

「我們的分區是全大聯盟最強的，不過說到底，一個季後賽系列賽的成敗，不會定義我們對自身能力的看法。」

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

凱許曼也透露，續留貝林傑是球團的重要優先事項，並公開感謝主要經營合夥人史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）願意全力支持。

貝林傑與經紀人波拉斯（Scott Boras）原本希望爭取6至7年合約，但洋基堅守5年上限，最終雙方折衷，合約中包含兩次跳脫條款，且採薪資前重後輕結構；「我們是在和波拉斯這樣的談判巨頭交手，」凱許曼說，「我、哈爾，還有球隊總裁一起想出一個對所有人都合理的方案，並試著在市場上超前部署。」

貝林傑也坦言，談判過程中曾一度懷疑自己是否只是「布朗克斯一年遊」；「當你身處一個以贏球為目標、彼此付出的休息室時，其實你不會想離開，」貝林傑說，「別處的草，不一定比較綠。」

30歲的貝林傑在條紋球衣下迎來反彈賽季，2024年12月自小熊透過薪資清倉交易轉戰洋基後，出賽152場，繳出打擊率.272、上壘率.334、長打率.480（OPS+125），並敲出25支二壘安打、29轟、98分打點。

至於世界棒球經典賽，貝林傑的態度也與3年前因忙於續約、最終成為洋基隊長而婉拒參賽的賈吉相似，強調目前仍以新球季為首要目標；「我現在只想專注在眼前的事情，以及手邊的任務，」貝林傑說，「我虧欠史坦布瑞納家族，也虧欠洋基這個組織，我必須拿出最佳狀態，全力去拚一座冠軍。」

