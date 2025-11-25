運動雲

>

保齡球混團奪銀　本屆東京聽奧中華隊1金6銀6銅作收

▲東京聽奧保齡球混合團體賽張堯茜、林雅琴、陳建豪、謝盛福（依左至右）聯手搭檔搶下銀牌。。（圖／運動部提供）

▲東京聽奧保齡球混合團體賽張堯茜（左起）、林雅琴、陳建豪、謝盛福聯手搭檔搶下銀牌。。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（聽奧）進入最後一天賽事，我國代表團再傳捷報，靠保齡球與羽球混合團體賽的優異表現，分別拿下1銀1銅，讓本屆賽會總獎牌數累積至1金6銀6銅、共13面。賽事結束後，總統賴清德立即致賀電，讚揚選手、教練及團隊的努力，並勉勵大家繼續為台灣爭光。

今日我國選手參與射擊、保齡球、羽球以及馬拉松等項目，其中保齡球混合團體賽由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福組隊，在預賽六局拿下1144分晉級八強，接著以4勝3敗挺進四強。準決賽面對韓國第一組合，連贏兩局晉級金牌戰，但在決賽遭遇韓國第二組合，最終以166比177及199比209落敗，抱回銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羽球混合團體賽方面，我國上午對戰地主日本隊以0比3落敗，未能進入金牌戰；下午銅牌戰碰上印度隊，雖首點混雙未能突破，但後續沈彥汝（女單）、劉浩恩（男單）及陳忠羿、鄭成鼎（男雙）連贏三場，終場以3比1擊敗印度隊，順利摘下銅牌，這也是我國羽球代表隊連續三屆在混合團體賽奪牌。

運動部表示，所有選手與教練將於明（26）日分批返國，感謝大家的貢獻，未來將持續投入培訓資源，並邀請國人持續關注適應運動，一同為站上國際舞台的選手加油打氣。

關鍵字： 東京聽奧中華隊聽奧

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

4中華男籃客場抗日　12人名單出爐

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1聽奧最終結果出爐　中華隊1金6銀6銅

2武藏府中致敬徐生明 師母感動落淚

3樂天二軍宿舍惹議！球員工會發聲

4中華男籃客場抗日　12人名單出爐

5等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366