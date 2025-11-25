保齡球混團奪銀　本屆東京聽奧中華隊1金6銀6銅作收

▲東京聽奧保齡球混合團體賽張堯茜（左起）、林雅琴、陳建豪、謝盛福聯手搭檔搶下銀牌。。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（聽奧）進入最後一天賽事，我國代表團再傳捷報，靠保齡球與羽球混合團體賽的優異表現，分別拿下1銀1銅，讓本屆賽會總獎牌數累積至1金6銀6銅、共13面。賽事結束後，總統賴清德立即致賀電，讚揚選手、教練及團隊的努力，並勉勵大家繼續為台灣爭光。

今日我國選手參與射擊、保齡球、羽球以及馬拉松等項目，其中保齡球混合團體賽由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福組隊，在預賽六局拿下1144分晉級八強，接著以4勝3敗挺進四強。準決賽面對韓國第一組合，連贏兩局晉級金牌戰，但在決賽遭遇韓國第二組合，最終以166比177及199比209落敗，抱回銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羽球混合團體賽方面，我國上午對戰地主日本隊以0比3落敗，未能進入金牌戰；下午銅牌戰碰上印度隊，雖首點混雙未能突破，但後續沈彥汝（女單）、劉浩恩（男單）及陳忠羿、鄭成鼎（男雙）連贏三場，終場以3比1擊敗印度隊，順利摘下銅牌，這也是我國羽球代表隊連續三屆在混合團體賽奪牌。

運動部表示，所有選手與教練將於明（26）日分批返國，感謝大家的貢獻，未來將持續投入培訓資源，並邀請國人持續關注適應運動，一同為站上國際舞台的選手加油打氣。