運動雲

>

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、阿巴西、林書緯、林庭謙、圖齊。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃客場抗日首戰，12人名單正式出爐。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰2027年卡達FIBA世界盃資格賽首輪賽事，將在11月28日於神戶作客交手日本男籃，12月1日回到主場新莊體育館再次碰頭日本男籃。中華隊首役客場之戰12人國手名單已經正式出爐，包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融以及高柏鎧，至於阿提諾、譚傑龍、蔡宸綱以及關達祐則遭到割愛。

此次世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊小組賽被分在B組，將交手強敵日本、中國以及南韓，力拚晉級出線資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首輪賽事則將分別與日本隊進行主、客場各一的賽事，中華隊將先在11月28日於日本神戶進行客場賽事，12月1日則回到主場再次迎戰日本男籃。

將於明（26日）上午9點45分啟程前往日本大阪，隨後轉往神戶的中華男籃，客場之戰的12人名單也正式出爐，後場包括此次「旅外4星」陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆，以及首次披上中華男籃戰袍，就入選最終正選12人的林書緯。

鋒線搖擺人位置方面，日前傳出傷勢疑慮的「黑豹」阿巴西最終仍然入選，另外還有PLG職籃一哥「夜王」盧峻翔以及周桂羽、雷蒙恩兩名鋒線活棋。

內線長人部分，歸化球員高柏鎧為首，另外包括曾祥鈞、謝宗融兩位中生代長人將扛起中華隊此次禁區重任。

至於此次進入16人名單，但對日本的客場戰役並未進入最後12人名單的，則有另一名歸化球員阿提諾，以及兩名本土長人譚傑龍、蔡宸綱，還有後場防守悍將關達祐。其中，阿提諾此次進入中華隊16人名單，本來就屬「備而不用」性質，在高柏鎧出現狀況無法參賽下，才會緊急啟用阿提諾入替。

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、阿巴西、林書緯、林庭謙、圖齊。（圖／中華籃協提供）

▲林書緯正式進入中華男籃正選12人國手名單。（圖／資料照）

關鍵字： 中華男籃中華隊林書緯陳盈駿阿巴西林秉聖阿提諾雷蒙恩世界盃男籃資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「烏克蘭猛將」砍大三元止敗　海神布里茲克奪第7周MVP

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

「英雄哥」希洛本季首秀砍24分　熱火喜迎5連勝

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

穿WNBA莎賓娜球鞋上陣　勇士咖哩大神柯瑞砍31分宰爵士

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

約旦男籃新歸化球員杰倫　加盟TPBL職籃新北國王

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

國王傳「出清大拍賣」　快艇看上砍將迪羅臣

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

4輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

5大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

最新新聞

1樂天二軍宿舍惹議！球員工會發聲

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

4阻擋龜山三連霸！韓國首爾奪冠軍

5小万波中正爆發！東園奪徐生明盃季軍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366