快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

▲中華男籃客場抗日首戰，12人名單正式出爐。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰2027年卡達FIBA世界盃資格賽首輪賽事，將在11月28日於神戶作客交手日本男籃，12月1日回到主場新莊體育館再次碰頭日本男籃。中華隊首役客場之戰12人國手名單已經正式出爐，包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融以及高柏鎧，至於阿提諾、譚傑龍、蔡宸綱以及關達祐則遭到割愛。

此次世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊小組賽被分在B組，將交手強敵日本、中國以及南韓，力拚晉級出線資格。

首輪賽事則將分別與日本隊進行主、客場各一的賽事，中華隊將先在11月28日於日本神戶進行客場賽事，12月1日則回到主場再次迎戰日本男籃。

將於明（26日）上午9點45分啟程前往日本大阪，隨後轉往神戶的中華男籃，客場之戰的12人名單也正式出爐，後場包括此次「旅外4星」陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆，以及首次披上中華男籃戰袍，就入選最終正選12人的林書緯。

鋒線搖擺人位置方面，日前傳出傷勢疑慮的「黑豹」阿巴西最終仍然入選，另外還有PLG職籃一哥「夜王」盧峻翔以及周桂羽、雷蒙恩兩名鋒線活棋。

內線長人部分，歸化球員高柏鎧為首，另外包括曾祥鈞、謝宗融兩位中生代長人將扛起中華隊此次禁區重任。

至於此次進入16人名單，但對日本的客場戰役並未進入最後12人名單的，則有另一名歸化球員阿提諾，以及兩名本土長人譚傑龍、蔡宸綱，還有後場防守悍將關達祐。其中，阿提諾此次進入中華隊16人名單，本來就屬「備而不用」性質，在高柏鎧出現狀況無法參賽下，才會緊急啟用阿提諾入替。

▲林書緯正式進入中華男籃正選12人國手名單。（圖／資料照）