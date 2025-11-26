葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

▲運動部長李洋今日赴立院委員會備詢，被問到經典賽中華隊如何對付大谷翔平。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部首任部長，高人氣前羽球黃金男雙成員李洋，26日在上任後首度赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對近期體壇熱門議題WBC世界棒球經典賽相關備戰準備，國民黨立法委員葉元之向李洋提問，也提到對於大谷翔平加入日本隊，這方面運動部會有何等策略，對此李洋則妙回，「有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還需要再商議。」

將在明年3月正式登場的WBC世界棒球經典賽，由於昨日大谷翔平正式宣布加入日本隊，引發球迷高度關注，今日李洋赴立院備詢時，被問及WBC中華隊的相關目標時強調，「身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拚戰到底，拿出最好的態度跟實力，達到最好的成績。」

▲運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢。（圖／記者湯興漢攝）

今日李洋接受質詢時，立委葉元之就提問表示，「日本隊確定有大谷翔平加入，這部分運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？」

對此李洋則表示，「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，例如去美國進行考察、相關移地訓練經費，這些都有補助。」

隨後葉元之又追問，針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給予什麼樣的技術指導？李洋則回應，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還需要要商議。」

▲大谷翔平將代表日本隊參與明年世界棒球經典賽。（圖／達志影像／美聯社）