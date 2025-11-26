運動雲

>

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部「高人氣」部長李洋，26日在上任後首度赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對接下來世界棒球經典賽（WBC）目標，以及日前傳出可能有台灣球員轉戰中國棒球城市聯賽（CPB）等問題，李洋也正式表態，針對WBC，李洋強調相信球員及團隊一定會全力以赴爭取佳績，至於選手出走，李洋則強調會持續推動讓台灣職業聯盟更完善。

WBC世界棒球經典賽將在明年3月登場，繼世界棒球12強風光奪冠後，中華隊能否在此次WBC再寫佳績也引發球迷高度關注。

身為運動部大家長的李洋強調，「同樣身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拚戰到底，就如同我在巴黎奧運前，很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望，我們的運動員都拿出最好的態度跟實力，達到最好的成績。」

另外，有關明年開打的中國棒球城市聯賽（CPB），傳出可能有台灣昔日職棒人氣好手曹錦輝、林益全可能西進打球，對此李洋則表示，「運動部絕對會持續推動台灣的職業聯盟，讓它更加的完善、吸引更多的國外選手來到我們台灣，同時我們也希望台灣自己的選手，能夠留在台灣繼續比賽。」

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部長李洋透露今日清晨5點就起床準備赴立院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

