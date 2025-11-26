運動雲

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

記者杜奕君／綜合報導

湖人與快艇26日上演「洛城內戰」，此役也是NBA盃小組賽對決，湖人靠著「金童」唐西奇（Luka Doncic）首節就火力四射，轟下破隊史紀錄的單節24分，全場更有43分、9籃板、13助攻的準大三元演出，加上里夫斯（Austin Reaves）31分、9籃板，詹姆斯（LeBron James）25分、6籃板、6助攻，3巨頭攜手以135比118撂倒快艇，湖人也強勢奪得5連勝。

▲湖人唐西奇、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇砍下43分準大三元領軍痛宰快艇。（圖／達志影像／美聯社）

此戰兩隊在NBA盃小組賽碰頭，快艇方面「大鬍子」哈登（James Harden）特別換上個人第10代簽名球鞋首度實戰亮相，賽前也吸引不少目光焦點。

但此戰開賽後，唐西奇表現大發神威，首節14投9中，砍下24分，打破自己和庫茲馬（Kyle Kuzma）所共同保持的單節23分最高紀錄，不過首節打完快艇在哈登與雷納德（Kawhi Leonard）攜手領軍下，仍以38比37領先。

次節湖人靠著詹皇與唐西奇攜手出擊，半場打完順利以69比66逆轉超前，唐西奇半場轟下32分之外，更寫下個人生涯第4次半場就拿到至少「30分、5助攻，5顆三分球」，追平此戰對手哈登，並列史上首位。

下半場開打後，雙方比分依舊呈現膠著，快艇雖然一度逆轉超前比分，但湖人3節打完仍以5分小幅領先。

末節湖人輪到「鄉村曼巴」里夫斯外線開始發威，在他不斷冷箭破網下，湖人一度領先來到15分之多，雖然快艇仍嘗試追近，但最後關頭湖人穩住陣腳，以17分之差輕取快艇。

此戰湖人贏球頭號功臣就是唐西奇，全場他28投14中，包含7顆三分球在內拿下43分、9籃板、13助攻以及抄截、阻攻各1次，他也成為湖人隊史最年輕能夠單場至少貢獻40分、10助攻、5記三分球的球員。里夫斯31分、9籃板、3助攻、3抄截，詹姆斯25分、6籃板、6助攻。

輸球的快艇方面，哈登拿下全隊最高29分外帶5籃板、9助攻、2抄截，雷納德19分、5籃板、3助攻，柯林斯（John Collins）18分。

▲湖人唐西奇、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登砍下29分，但仍在洛城內戰不敵湖人。（圖／達志影像／美聯社）

