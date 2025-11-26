台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

▲運動部長李洋針對台北羽球公開賽升級，以及台灣爭取舉辦國際性運動賽會作出說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部長李洋26日首度赴立法院教育及文化委員會進行業務報告和備詢，李洋也喊話希望台灣未來能爭取世運會和世大運的主辦權。另外，針對目前隸屬BWF超級300等級的台北羽球公開賽，未來該如何升級至500等級，李洋也坦言，「包括軟、硬體的改良，外國選手來台的交通以及飯店食宿，都需要更完善，這點未來運動部會和羽協一起努力。」

李洋今日進行相關業務報告時，提出5大重點面向，包括落實全民運動，建構共享運動環境、健全競技發展，致力制度化及透明化、提升舉辦國際大型賽會能力及能見度、跨域合作創新，促進運動產業及科技發展以及追求平權共融，實踐永續及多元價值。

針對台灣未來爭取舉辦國際性大型運動賽會，李洋也特別表示，「2017年台北世大運的成功舉辦，明年花蓮也將會主辦2026年國際少年運動會，未來也將全力爭取包括世界大學運動會與世界運動會主辦權。」

運動部隨後也針對此事作出說明，強調爭取大型國際運動賽會來台舉辦是既定政策，運動部已請大專體總和中華奧會持續掌握申辦世大運和世運會期程等相關資訊，俾利憑辦後續。

另外，立委林宜瑾在質詢時，也提到羽球協會先前爭取台北羽球公開賽要從300等級升等至500等級未果，是否有受到中政治因素影響一事，李洋則強調並非如此，「賽事是否能夠成功升級，重點還是在軟、硬體設備的改良，包括選手來台參賽的相關交通、飯店以及食宿都要更加完善，才能吸引更多國外好手來台參賽。」

▲運動部長李洋今日赴立院委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）