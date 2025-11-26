運動雲

>

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部長李洋針對台北羽球公開賽升級，以及台灣爭取舉辦國際性運動賽會作出說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部長李洋26日首度赴立法院教育及文化委員會進行業務報告和備詢，李洋也喊話希望台灣未來能爭取世運會和世大運的主辦權。另外，針對目前隸屬BWF超級300等級的台北羽球公開賽，未來該如何升級至500等級，李洋也坦言，「包括軟、硬體的改良，外國選手來台的交通以及飯店食宿，都需要更完善，這點未來運動部會和羽協一起努力。」

李洋今日進行相關業務報告時，提出5大重點面向，包括落實全民運動，建構共享運動環境、健全競技發展，致力制度化及透明化、提升舉辦國際大型賽會能力及能見度、跨域合作創新，促進運動產業及科技發展以及追求平權共融，實踐永續及多元價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對台灣未來爭取舉辦國際性大型運動賽會，李洋也特別表示，「2017年台北世大運的成功舉辦，明年花蓮也將會主辦2026年國際少年運動會，未來也將全力爭取包括世界大學運動會與世界運動會主辦權。」

運動部隨後也針對此事作出說明，強調爭取大型國際運動賽會來台舉辦是既定政策，運動部已請大專體總和中華奧會持續掌握申辦世大運和世運會期程等相關資訊，俾利憑辦後續。

另外，立委林宜瑾在質詢時，也提到羽球協會先前爭取台北羽球公開賽要從300等級升等至500等級未果，是否有受到中政治因素影響一事，李洋則強調並非如此，「賽事是否能夠成功升級，重點還是在軟、硬體設備的改良，包括選手來台參賽的相關交通、飯店以及食宿都要更加完善，才能吸引更多國外好手來台參賽。」

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部長李洋今日赴立院委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 李洋運動部立法院運動部長台北羽球公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

5點就起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話很緊張

5點就起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話很緊張

保齡球混團奪銀　本屆東京聽奧中華隊1金6銀6銅作收

保齡球混團奪銀　本屆東京聽奧中華隊1金6銀6銅作收

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

拜仁慕尼黑傳奇球星來台　拉菲尼亞勉勵台灣小將練球不忘學習

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

2026台新新光女子路跑報名開跑　「千金小姐」賽制獎金加倍

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3大谷參戰 WBC！韓媒憂山本、佐佐木跟進

4王齊麟兩度錯失藥檢　李洋稱有設鬧鐘

5被問如何對付大谷翔平　李洋：有運科

最新新聞

1顏郁軒、林威漢轟　台灣海洋不敵韓職

2歐力士陳睦衡盼早日支配下

3林安可加盟西武　岸潤一郎只能拚了

4王齊麟兩度錯失藥檢　李洋稱有設鬧鐘

5台北羽球賽拚500等級　李洋提建言

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366