紅雀重建看見曙光！5新秀擠進百大　韋瑟霍特領軍衝大聯盟

記者胡冠辰／綜合報導

聖路易紅雀農場系統人才爆發，重建藍圖逐漸成形。根據《MLB Pipeline》最新公布的百大新秀排行榜，紅雀共有5名新秀入榜，成為全聯盟僅有的8支（含以上）達成此成就的球隊之一，其中又以排名高居第5的內野新星韋瑟霍特（JJ Wetherholt） 最受矚目。

日前在一場美國棒球作家協會（BBWAA）頒獎晚宴中，被問及「什麼樣的結果才能算是2026球季的成功」，紅雀新秀 韋瑟霍特、貝納爾（Leonardo Bernal） 以及莫茲（Brycen Mautz） 不約而同給出相同答案，就是登上大聯盟舞台。

儘管3人在2025球季結束時分屬不同小聯盟層級，他們都坦言，2026年的目標已明確鎖定，希望能成為這支年輕、正處於全面重建期紅雀的一份子。

紅雀決定啟動球隊30多年來首次全面重建，其中一大關鍵正是小聯盟體系中累積的大量潛力新秀；《MLB Pipeline》評估，紅雀不僅擁有全聯盟排名第5的整體新秀韋瑟霍特，另有3人躋身Top40、共5人進入Top100。

韋瑟霍特預計將在春訓獲得全力競逐開幕戰名單的機會，他在榜單中維持第5名，與2025球季結束時相同；該季他在小聯盟繳出打擊率3成06、上壘率4成21、長打率5成10（OPS.931） 的亮眼成績，外加28支二壘安打、17支全壘打、23次盜壘與59分打點。

除韋瑟霍特外，紅雀2025年選秀會第5順位選進的左投道爾（Liam Doyle） 排名第34名；年僅19歲的捕手新星羅德里奎茲（Rainiel Rodriguez） 則位居第37名。

談到球隊現況與未來藍圖，韋瑟霍特直言，身處紅雀體系令人振奮；「現在能成為這個組織的一員真的非常令人興奮，因為這裡有很多渴望闖出名號的球員；我們所有人都希望能把贏球的棒球帶回聖路易，而身為年輕球員，你真的能清楚感受到這一點。」

韋瑟霍特具備二壘、三壘與游擊多守位能力，被視為紅雀未來內野核心之一。

紅雀新任棒球營運總裁布隆（Chaim Bloom）上任前曾以顧問身分待在球隊2年，他上任後即評估，球隊必須重新投資農場系統，才能讓組織重拾競爭力；紅雀也隨即大幅擴編小聯盟人員，並投入大量資源於科技與球員發展系統。

布隆表示，對重建第一年的成果感到滿意；「從整體來看，我對第一年的進展非常滿意，也感到非常興奮，現實是，有些日子你會覺得我們同時想把很多事情做到位，但也有些時候，你會覺得進展還不夠快。」

「這就是棒球產業的本質，因為競爭實在太激烈了；我認為，只要我們對正在做的事情感到一點不適與焦慮，有人努力適應、有人持續推動，這些其實都是好事，重建本來就不該讓人太舒服。」

他也強調，球隊文化已逐漸內化；「很多幫助球員的作法，現在已開始變得很自然；未來仍會持續成長與調整，但我真的對現在這個團隊感到滿意，也期待第二年他們能帶領我們走得更遠。」