首度坦言站上投手丘會害怕　山本由伸憶生涯季後賽最脆弱時刻

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌投手山本由伸近日罕見談及自己內心最脆弱的一刻，山本24日出席Nike Japan於NIKE HARAJUKU舉辦的座談活動「WINNER'S MIND」，回顧棒球生涯中責任最重、也是人生中最緊張的一場比賽，坦言那是第一次對「走上投手丘」感到恐懼。

山本在挑戰大聯盟的首個賽季，2024年賽季，雖於季中因右肩旋轉肌腱板受傷進入傷兵名單，一度離開戰線，但復出後仍穩居先發輪值，繳出7勝2敗、防禦率3.00的成績；進入季後賽後，他再添2勝，成為道奇奪下世界大賽冠軍的重要戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，在成功背後，卻藏著極大的心理壓力；山本回憶，讓他感到最緊張的比賽，發生在2024年季後賽對戰聖地牙哥教士的系列賽中，「我在那年季後賽對教士投了兩場，第一場在第3局就被拿了5分，系列賽一路打到第5戰，當我在第5戰要再度先發時，我其實那季曾缺席賽季大概3個月了，加上前一次先發就是被打5分、球隊輸球，那時心裡真的有一種：如果再來一次就真的不妙了的感覺。」

他坦率形容當下的心理狀態，「那場比賽應該是我人生中最緊張的一次，不只是緊張，還帶著恐懼感；那是我第一次覺得，走上投手丘這件事會讓人感到害怕。」

事實上，山本在該系列賽第1戰先發投5局被敲5支安打、失5分後退場，雖然道奇最終贏球，但內容仍留下隱憂；系列賽戰成2勝2敗後，第5戰關鍵一役，山本再度被賦予重任、站上投手丘。

他坦言，當時內心充滿負面想法，「與其說是不安，不如說是非常負面的情緒，腦中一直浮現：如果又被打爆了會怎麼辦，那段時間真的陷入那樣的想法裡。」

不過，真正幫助他擺脫恐懼的，是對自己能將情緒轉為正向的自信；「正因為承受了那麼大的心理壓力，準備工作也會做到同等程度，對一場比賽投注的心力越大，緊張感一定會越強烈，但我也覺得，那樣的緊張其實能轉化成場上的表現。」

最終，山本在關鍵第5戰繳出5局僅被敲2支安打無失分的內容，成功穩住戰局，為球隊帶來氣勢，也洗刷前一戰的陰影，完成自我突破。