加盟金鶯感受城市熱情　阿隆索談球隊新文化

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

身為金鶯新成員，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）正快速融入巴爾的摩，他也親身感受到這座城市對他的熱情歡迎；過去一個多月來，這位重砲一壘手在巴爾的摩享受近乎英雄般的待遇，而他也開始用一句話，為這支球隊正在成形的全新文化定調「新金鶯之道」。

根據官網報導，本週阿隆索進一步走進社區貼近球迷；他與金鶯新任總教練艾伯納茲（Craig Albernaz）一同出席在參議員戲院舉辦的問答活動，這也是今年「Birdland Caravan」休賽季巡迴的開幕行程。

隔天下午，阿隆索又與部分新隊友現身金鶯球場倉庫區，與球迷及非營利組織「Blessings in a Backpack」成員攜手，為弱勢孩童打包餐食。

雖然所有出席球員都受到球迷熱烈歡迎，但現場圍繞著「北極熊阿隆索」的關注度格外明顯，這位31歲強打自己也感受得到；再過兩週，他就將前往佛羅里達州薩拉索塔，展開加盟金鶯後的首次春訓。

阿隆索表示：「我跟他們一樣興奮，甚至可能比他們更興奮，期待訓練營開始；這真的是一個令人振奮的時刻，現在的Birdland正處在一個非常令人期待的階段，而我能成為其中一分子，感到非常榮幸。」

阿隆索是在去年12月11日與金鶯簽下5年總值1億5500萬美元的合約；在媒體訪談中，他多次提到自己自從來到巴爾的摩後，感受到球隊組織內部出現明顯而正向的轉變，也形容整體氛圍「非常棒」。

談到這種感受的來源，阿隆索進一步說道：「那是一種全心投入，而且是從上到下、從高層到基層的全面投入，每一個人都站在同一條線上。」

隨後，他說出一句可能成為金鶯新時代象徵的關鍵詞：「我開始感覺到，這裡有一種特定的棒球風格，一種我們想要打的比賽方式，我想你可以稱之為新金鶯之道；而我認為，這會是我們能夠贏球的一個非常重要的原因。」

對於巴爾的摩球迷而言，「金鶯之道」並不陌生。這套理念源自1960、70與80年代，由名人堂教頭魏佛（Earl Weaver）、小瑞普肯之父瑞普肯（Cal Ripken Sr.）等人所建立，強調團隊至上、強硬紮實的比賽內容，目標不只是贏球，而是奪冠；這樣的精神，也為球隊帶來1966、1970與1983年3座世界大賽冠軍。

至於這條「新金鶯之道」究竟會如何具體呈現？阿隆索最後留下了耐人尋味的回答；他笑著說：「你們會知道的，當你們開始看我們比賽，看到場上的表現，並且在整個賽季、隨著時間推移持續觀看之後，你們就能明確地感覺到它是什麼，甚至可以把它說得非常清楚。」

