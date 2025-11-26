小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

記者杜奕君／綜合報導

奧蘭多魔術26日作客交手費城七六人，近期七六人遭遇嚴峻「傷兵潮」，多位先發主力大將此役都高掛免戰牌，反觀魔術此戰則有板凳奇兵布雷克（Anthony Black）跳出，這位3年級小將此戰打出生涯代表作，全場17投12中狂轟31分，幫助魔術最終以144比103，高達41分的差距痛宰七六人，也賞給對手2連敗。

七六人此戰主場迎戰魔術來訪，不過賽前包括「大帝」恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）以及本季超級新秀艾奇康（VJ Edgecombe）都因傷無法上陣，只能靠著明星主控馬克西（Tyrese Maxey）獨挑大梁苦撐。

雖然開賽雙方還呈現拉鋸態勢，但魔術第2節灌進51分之多，半場打完就取得86比60的大幅領先，下半場開打後更是一口氣將領先擴大來到40分以上，最終就以41分的驚人差距擊潰七六人。

魔術此戰共9人得分上雙，其中身為2023年選秀會首輪第6順位的布雷克徹底爆發，全場17投12中狂轟生涯新高31分，加上主力前鋒華格納（Franz Wagner）21分、5籃板、3助攻，攜手領軍止敗奪勝。

輸球苦吞2連敗的七六人方面，馬克西拿下20分外帶4助攻，七六人目前在「NBA盃」小組賽苦吞3連敗，魔術則是至今3戰全勝。

▲魔術小將布雷克砍下生涯新高31分，率隊痛宰七六人。（圖／達志影像／美聯社）