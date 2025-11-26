李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

▲運動部首任部長李洋26日首度赴立院教育及文化委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球「黃金男雙」成員之一，擁有兩面奧運金牌的運動部首任部長李洋，26日在上任後，首度前進立法院教育及文化委員會進行備詢。高人氣的李洋部長現身，一舉一動都是鎂光燈焦點，在備詢期間，李洋一度在國民黨立委謝龍介以台語質詢時，明顯被考倒，但也有國民黨立委萬美玲讚美李洋表現沉穩，值得打滿分。

自9月9日運動部正式掛牌上路，李洋成為歷史性首任部長後，上任至今將近3個月時間，李洋今日終於前進立院委員會接受備詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李洋也透露昨晚9點就準備就寢，今天一早5點便起床準備，希望能展現運動部該有的態度，也讓外界對於運動部的未來規劃更加理解。

今日李洋在委員會接受備詢，也吸引眾多媒體前來採訪，國民黨立委萬美玲在質詢過後表示，「李洋雖然有點緊張，但整體表現沉穩，可以給他的表現打滿分。」

至於另一名藍委柯志恩則幽默表示，「質詢的時候不能太犀利，否則可能會被李洋的廣大粉絲罵。」

不過今日李洋在質詢時，也一度險被「考倒」，原因是國民黨立委謝龍介一上台就以台語全程提問，李洋當場有些手足無措，也向委員表示自己的台語並沒有那麼好，讓謝龍介改回用國語進行質詢。

當謝龍介問李洋以前是屬於比賽型或是訓練型的選手時，李洋也展現過人反應表示，「自己屬於『穩定型』選手，訓練還行，但比賽表現會好一點。」幽默反應也贏得現場立委笑聲不斷。

李洋今日進行相關業務報告時，提出5大重點面向，包括落實全民運動，建構共享運動環境、健全競技發展，致力制度化及透明化、提升舉辦國際大型賽會能力及能見度、跨域合作創新，促進運動產業及科技發展以及追求平權共融，實踐永續及多元價值。另外他也強調，未來將全力爭取包括世界大學運動會與世界運動會主辦權。

▲李洋今日一度被謝龍介台語質詢考倒。（圖／記者湯興漢攝）