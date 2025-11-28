中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

▲中信金融管理學院女籃劍指UBA四強，邱群琋扛起進攻主力大旗。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中信金融管理學院女子籃球隊本季在大專籃球聯賽（UBA）展現強勁企圖心，陣容因網羅多位UBA及HBL主力而戰力大幅提升。球隊戰績逐年成長，今年更喊出「挑戰四強」與「力拚隊史首冠」的明確目標，成為南台灣關注的新興勁旅。

在UBA第一階段賽事，中信女籃繳出2勝1敗佳績，當中大四主力邱群琋表現亮眼，場均攻下20.7分暫居得分王。談及球隊狀態，教練團坦言，首戰經歷些許波動，隨後逐漸找到節奏，第三場則全員皆有分數進帳，展現團隊合作成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練吳雅晴與李雅雯指出，台灣女籃在選手人數與訓練環境上仍有挑戰，因此球隊除加強重量訓練，也積極與國內職業隊交流，提升對抗強度與臨場應變能力。她們強調，雖然球員初期需要時間適應新系統，但磨合後默契進步超出預期，UBA開打正是檢驗成果的時刻。

團隊凝聚力是本季攻頂的關鍵。執行教練吳雅晴表示，教練與球員目標一致，鎖定四強席次，大家保持正向競爭、全力以赴。李雅雯則提到，去年留下遺憾，今年全隊都希望完成最後一塊拼圖。球隊今年主打速度型選手，球風朝快節奏、高壓迫的「日式球風」轉型，強調全場壓迫與快速推進，力求打出更具觀賞性的比賽內容。

球員故事同樣吸引目光。現為中華3x3代表隊成員的邱群琋，大學四年跨足清華、世新、中信三校，她坦言每次轉學都是為了追夢。「雖然環境常變，但我持續朝更高標準努力。來到中信後，感受到完整的資源與支持，也更渴望勝利。」她說。

總教練何正鋒則強調，學校長期深耕教育與體育，讓南部運動環境逐漸活絡，尤其台南女性3x3賽事熱度攀升，加上永仁高中女籃的深厚底蘊，讓台南成為全國女性籃球重鎮。他相信，只要學校持續支持，未來必能打造出具代表性的校園運動特色。

今年從美和科大轉到中信執教，與擔任運動產業管理學程的顏君彰主任也分享，轉任中信並負責運動產業管理學程，是希望協助學生運動員找到實現夢想的舞台，並落實學校「助弱扶優、公益為先」的理念，讓學生無後顧之憂完成學業與運動目標。他感謝企業如合昶建設、森鴻行銷等的支持，協助學生處理生活大小事，讓球員能全心備戰賽事。未來期盼企業與學校攜手打造共學環境，落實CSR與USR，讓中信女籃永續發展。