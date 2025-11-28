運動雲

>

中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

▲中信金融管理學院女籃劍指UBA四強，邱群琋扛起進攻主力大旗。（圖／大專體總提供）

▲中信金融管理學院女籃劍指UBA四強，邱群琋扛起進攻主力大旗。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中信金融管理學院女子籃球隊本季在大專籃球聯賽（UBA）展現強勁企圖心，陣容因網羅多位UBA及HBL主力而戰力大幅提升。球隊戰績逐年成長，今年更喊出「挑戰四強」與「力拚隊史首冠」的明確目標，成為南台灣關注的新興勁旅。

在UBA第一階段賽事，中信女籃繳出2勝1敗佳績，當中大四主力邱群琋表現亮眼，場均攻下20.7分暫居得分王。談及球隊狀態，教練團坦言，首戰經歷些許波動，隨後逐漸找到節奏，第三場則全員皆有分數進帳，展現團隊合作成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練吳雅晴與李雅雯指出，台灣女籃在選手人數與訓練環境上仍有挑戰，因此球隊除加強重量訓練，也積極與國內職業隊交流，提升對抗強度與臨場應變能力。她們強調，雖然球員初期需要時間適應新系統，但磨合後默契進步超出預期，UBA開打正是檢驗成果的時刻。

團隊凝聚力是本季攻頂的關鍵。執行教練吳雅晴表示，教練與球員目標一致，鎖定四強席次，大家保持正向競爭、全力以赴。李雅雯則提到，去年留下遺憾，今年全隊都希望完成最後一塊拼圖。球隊今年主打速度型選手，球風朝快節奏、高壓迫的「日式球風」轉型，強調全場壓迫與快速推進，力求打出更具觀賞性的比賽內容。

球員故事同樣吸引目光。現為中華3x3代表隊成員的邱群琋，大學四年跨足清華、世新、中信三校，她坦言每次轉學都是為了追夢。「雖然環境常變，但我持續朝更高標準努力。來到中信後，感受到完整的資源與支持，也更渴望勝利。」她說。

總教練何正鋒則強調，學校長期深耕教育與體育，讓南部運動環境逐漸活絡，尤其台南女性3x3賽事熱度攀升，加上永仁高中女籃的深厚底蘊，讓台南成為全國女性籃球重鎮。他相信，只要學校持續支持，未來必能打造出具代表性的校園運動特色。

今年從美和科大轉到中信執教，與擔任運動產業管理學程的顏君彰主任也分享，轉任中信並負責運動產業管理學程，是希望協助學生運動員找到實現夢想的舞台，並落實學校「助弱扶優、公益為先」的理念，讓學生無後顧之憂完成學業與運動目標。他感謝企業如合昶建設、森鴻行銷等的支持，協助學生處理生活大小事，讓球員能全心備戰賽事。未來期盼企業與學校攜手打造共學環境，落實CSR與USR，讓中信女籃永續發展。

關鍵字： 中信金融管理學院女籃UBA何正鋒邱群琋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

曹錦輝、林益全傳赴中國打球　李洋：持續讓台灣職業聯盟更完善

5點就起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話很緊張

5點就起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話很緊張

不喝咖啡的圭賢如何找出星巴克咖啡？

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366