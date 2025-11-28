快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後

▲中華男籃陷入苦戰，半場以23分大幅落後給強敵日本。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2027卡達FIBA世界盃男籃賽亞洲區資格賽，中華隊在B組小組賽首戰28日登場，在客場日本神戶面對勁敵日本男籃，中華隊首節就發生多達9次失誤，讓日本取得雙位數領先，次節日本主力戰將渡邊雄太、富永啟生連續三分球命中，半場打完日本就以45比22大幅領先。

開賽中華隊排出「1大4小」陣容，由陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、周桂羽以及高柏鎧擔綱先發，首節地主日本就由馬場雄大空手切拿下兩分，中華隊則由高柏鎧的三分彈開張。隨後日本靠著歸化大將霍金森得手，加上球隊一哥渡邊雄太強勢切入，取得9比3領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

暫停過後，日本持續擴大領先來到11比3，所幸陳盈駿超遠三分球「拆彈」成功，隨後雙方攻勢都呈現停滯，日本仍靠富永啟生單打取分。

隨後日本拉出一波5比0攻勢，拉開20比8領先，加上馬場雄大一記未過半場就出手的超遠壓哨三分球命中，首節打完日本就以23比10取得雙位數領先，中華隊首節出現多達9次失誤，成為落後最大主因。

次節開打後，中華隊先靠高柏鎧強勢單臂爆扣得手，隨後高柏鎧連續強攻追到9分差，但日本持續穩紮穩打，富永啟生又是三分冷箭破網，讓日本持續以32比18維持領先。

日本在上半場尾聲又靠渡邊雄太連續兩記三分球命中，擴大來到40比20領先，富永啟生隨後又是飆進上半場結束前的三分球，半場打完日本以45比22大幅領先中華男籃。

上半場中華隊以高柏鎧拿下13分最佳，但次高的陳盈駿僅有3分進帳，日本渡邊雄太拿下14分最高，富永啟生也高效率進帳13分。