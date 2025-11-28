中華男籃力拚中止對日本5連敗　FIBA點名林庭謙、游艾喆雙星亮眼

▲中華男籃林庭謙被視為此次世界盃亞洲區資格賽攻擊主力。（圖／取自FIBA官網）

中華男籃出征2027世界盃籃球亞洲區資格賽，首戰將於今（28日）晚間6點於客場神戶挑戰強敵日本男籃，FIBA國際籃總在本次賽事的「10大必看球星」中，挑選了台灣的主戰雙能衛林庭謙，至於目前暫居日本職籃B.League助攻王寶座的游艾喆，也被FIBA點名是值得關注的未來之星代表人物。

本次世界盃男籃資格賽，中華隊被分在B組，將交手日本、南韓以及中國，今年亞洲盃男籃賽拿下久違的第5名佳績，中華男籃此次即便少了包括賀丹、賀博混血兄弟檔，包括劉錚、胡瓏貿以及馬建豪等主力陣容也因傷辭退此次國際賽，但本次FIBA世界盃亞洲區資格賽，中華隊仍被放在戰力榜第5位，優於此次首輪對手日本隊的第7名。

此次中華隊主打後場「5後衛」戰力，包括「台灣隊長」陳盈駿領銜，加上林庭謙、林秉聖、游艾喆以及首度加入中華隊的林書緯，將成為客場首戰交手日本的重要戰力指標。

FIBA官網針對此次賽事，選出亞洲區資格賽10大看點球星，中華隊則由當家得分箭頭林庭謙獲選，主打雙能衛的林庭謙在亞洲盃場均能貢獻15分，中華隊想要終結國際賽對戰日本的5連敗，林庭謙勢必得扛起更多重任。

另外和林庭謙同樣入選的，也都是亞洲籃壇赫赫有名球星，包括日本主力前鋒渡邊雄太、中國主戰長人胡金秋，以及「亞洲第一控衛」黎巴嫩王牌阿拉基（Wael Arakji），以及菲律賓歸化砍將布朗李（Justin Brownlee）、南韓天才小前鋒李賢重以及伊朗後衛瓦赫迪（Sina Vahedi）。

FIBA也特別選出12位未來之星，中華隊新世代天才控衛游艾喆也雀屏中選，目前效力日本職籃滋賀湖泊，游艾喆在職業生涯第2年，已經站上聯盟助攻王寶座，本季三分命中率也大有提升直逼4成，讓中華隊整體後場戰力更加完備。

