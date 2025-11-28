運動雲

>

中華男籃力拚中止對日本5連敗　FIBA點名林庭謙、游艾喆雙星亮眼

▲中華男籃林庭謙、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃林庭謙被視為此次世界盃亞洲區資格賽攻擊主力。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃出征2027世界盃籃球亞洲區資格賽，首戰將於今（28日）晚間6點於客場神戶挑戰強敵日本男籃，FIBA國際籃總在本次賽事的「10大必看球星」中，挑選了台灣的主戰雙能衛林庭謙，至於目前暫居日本職籃B.League助攻王寶座的游艾喆，也被FIBA點名是值得關注的未來之星代表人物。

本次世界盃男籃資格賽，中華隊被分在B組，將交手日本、南韓以及中國，今年亞洲盃男籃賽拿下久違的第5名佳績，中華男籃此次即便少了包括賀丹、賀博混血兄弟檔，包括劉錚、胡瓏貿以及馬建豪等主力陣容也因傷辭退此次國際賽，但本次FIBA世界盃亞洲區資格賽，中華隊仍被放在戰力榜第5位，優於此次首輪對手日本隊的第7名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次中華隊主打後場「5後衛」戰力，包括「台灣隊長」陳盈駿領銜，加上林庭謙、林秉聖、游艾喆以及首度加入中華隊的林書緯，將成為客場首戰交手日本的重要戰力指標。

FIBA官網針對此次賽事，選出亞洲區資格賽10大看點球星，中華隊則由當家得分箭頭林庭謙獲選，主打雙能衛的林庭謙在亞洲盃場均能貢獻15分，中華隊想要終結國際賽對戰日本的5連敗，林庭謙勢必得扛起更多重任。

另外和林庭謙同樣入選的，也都是亞洲籃壇赫赫有名球星，包括日本主力前鋒渡邊雄太、中國主戰長人胡金秋，以及「亞洲第一控衛」黎巴嫩王牌阿拉基（Wael Arakji），以及菲律賓歸化砍將布朗李（Justin Brownlee）、南韓天才小前鋒李賢重以及伊朗後衛瓦赫迪（Sina Vahedi）。

FIBA也特別選出12位未來之星，中華隊新世代天才控衛游艾喆也雀屏中選，目前效力日本職籃滋賀湖泊，游艾喆在職業生涯第2年，已經站上聯盟助攻王寶座，本季三分命中率也大有提升直逼4成，讓中華隊整體後場戰力更加完備。

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲游艾喆被視為此次世界盃資格賽未來之星。（圖／Baller籃球誌提供）

關鍵字： 中華男籃中華隊世界盃資格賽日本男籃林庭謙游艾喆台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

湖人力拚本季最長6連勝！　「餅乾怪獸」艾頓有望回歸助陣

湖人力拚本季最長6連勝！　「餅乾怪獸」艾頓有望回歸助陣

中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

中信金融管理學院女籃升級　劍指UBA四強

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

唐西奇轟43分9籃板13助攻準大三元　湖人洛城內戰痛宰快艇

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

小將布雷克轟31分生涯新高代表作　魔術41分狂勝七六人

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

單場狂飆10顆三分彈！麥卡倫轟賽季新高46分　巫師終止14連敗

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366