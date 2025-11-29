運動雲

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

▲中華男籃、林書緯。（圖／取自FIBA官網）

▲林書緯首度代表中華男籃參與國際賽，全場沒有得分進帳。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃28日在世界盃男籃資格賽首戰，以64比90不敵日本男籃，吞下小組賽首敗。此戰中華隊一大焦點，就是林書緯首度代表中華隊參賽，不過此戰他僅替補出賽8分31秒，沒有任何出手機會，貢獻1籃板、1助攻。賽後中華隊總教練圖齊也針對林書緯提出看法，直言他還能表現更好，不過首度和國家隊搭配，已經不容易。

此次中華隊在世界盃男籃資格賽12人名單，最大焦點就是選擇「5後衛」陣容出擊，包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆以及首度參與中華隊的林書緯，賽前總教練圖齊也強調將會活用陣中雙能衛，期待攻守兩端都能展現最大破壞力。

FIBA國際籃總此次也特別在賽前分析多次提到林書緯，認為他可以為中華隊增添後場戰力，甚至今日比賽開打前國歌演奏儀式，轉播單位也多次特寫林書緯，展現對其重視。

不過此戰林書緯整體表現機會不多，全場僅替補出賽8分31秒，沒有任何出手機會，貢獻1籃板、1助攻，也因為積極防守吞下兩次犯規。

賽後中華隊主帥圖齊談到林書緯時表示，「我很肯定，林書緯能在場上做得更多，但他今天只有上場幾分鐘，這是他首次和國家隊一起出賽，這並不容易。」

▲中華男籃、林書緯。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃世界盃資格賽首戰在客場不敵日本。（圖／取自FIBA官網）

