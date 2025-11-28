運動雲

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

▲中華男籃圖齊、盧峻翔、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃總教練圖齊在對日本慘敗後，認為對手防守動作太過骯髒。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃28日晚間展開2027年世界盃男籃亞洲區資格賽小組首戰，在B組首輪客場交手強敵日本男籃，最終中華隊以64比90大比分敗北，也暴露許多問題，急需在下周一（12月1日）回到主場再次交手日本時解決。不過此戰中華隊主帥圖齊賽後記者會語出驚人表示，「我認為日本隊此戰很多動作都很『骯髒』」賽後也引發熱議。

憑藉今年亞洲盃拿下第5名佳績，中華隊在此次FIBA世界盃亞洲區資格賽「戰力榜」，排名第5位甚至優於第7位的日本，但此次中華隊包括劉錚、胡瓏貿、賀丹、賀博、馬建豪等主力未能參賽，也埋下團隊戰力隱憂。

首戰在客場交手日本，中華隊果然開賽就遭對手「震撼教育」，首節發生多達9次失誤，且1大4小陣容完全失去籃板掌控權，上半場僅能靠著歸化球員高柏鎧單打苦撐。

下半場中華隊進攻雖然有林庭謙、盧峻翔甦醒，但前半場落後幅度過大，加上進攻端始終受制於日本積極防守，最終以26分之差慘敗。

賽後中華隊總教練圖齊表示，「日本隊的實力絕對配得上這場比賽的勝利，但我不確定他們的防守是否完全符合規則，我認為他們很多動作都很骯髒，但這就是比賽，我們必須從這場失利中學到教訓。」

面對下周一就要在新莊主場再次交手日本，圖齊強調，「我們一定會在防守端下功夫，包括籃板的爭搶也要更積極，我們上半場和下半場的比賽風格截然不同，我們會在下一戰前作出調整。」

至於在主場大勝的日本隊方面，全場拿下20分的球隊一哥渡邊雄太則表示，「中華隊是天分很高，很棒的一支隊伍，我們撲倒在地搶球，努力爭搶籃板，但這不代表下一戰我們能在中華隊主場贏球，我們仍需努力。我們必須保持健康，準備好下一戰的對決。」

中華男籃中華隊日本男籃高柏鎧林庭謙盧峻翔渡邊雄太圖齊世界盃資格賽

