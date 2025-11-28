中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

▲中華男籃總教練圖齊在對日本慘敗後，認為對手防守動作太過骯髒。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃28日晚間展開2027年世界盃男籃亞洲區資格賽小組首戰，在B組首輪客場交手強敵日本男籃，最終中華隊以64比90大比分敗北，也暴露許多問題，急需在下周一（12月1日）回到主場再次交手日本時解決。不過此戰中華隊主帥圖齊賽後記者會語出驚人表示，「我認為日本隊此戰很多動作都很『骯髒』」賽後也引發熱議。

憑藉今年亞洲盃拿下第5名佳績，中華隊在此次FIBA世界盃亞洲區資格賽「戰力榜」，排名第5位甚至優於第7位的日本，但此次中華隊包括劉錚、胡瓏貿、賀丹、賀博、馬建豪等主力未能參賽，也埋下團隊戰力隱憂。

首戰在客場交手日本，中華隊果然開賽就遭對手「震撼教育」，首節發生多達9次失誤，且1大4小陣容完全失去籃板掌控權，上半場僅能靠著歸化球員高柏鎧單打苦撐。

下半場中華隊進攻雖然有林庭謙、盧峻翔甦醒，但前半場落後幅度過大，加上進攻端始終受制於日本積極防守，最終以26分之差慘敗。

賽後中華隊總教練圖齊表示，「日本隊的實力絕對配得上這場比賽的勝利，但我不確定他們的防守是否完全符合規則，我認為他們很多動作都很骯髒，但這就是比賽，我們必須從這場失利中學到教訓。」

面對下周一就要在新莊主場再次交手日本，圖齊強調，「我們一定會在防守端下功夫，包括籃板的爭搶也要更積極，我們上半場和下半場的比賽風格截然不同，我們會在下一戰前作出調整。」

至於在主場大勝的日本隊方面，全場拿下20分的球隊一哥渡邊雄太則表示，「中華隊是天分很高，很棒的一支隊伍，我們撲倒在地搶球，努力爭搶籃板，但這不代表下一戰我們能在中華隊主場贏球，我們仍需努力。我們必須保持健康，準備好下一戰的對決。」