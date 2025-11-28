運動雲

快訊／中華男籃抗日再度失利　世界盃資格賽26分慘敗

▲中華男籃、林書緯。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃世界盃資格賽首戰，以26分之差慘敗給日本。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2027卡達FIBA世界盃男籃賽亞洲區資格賽，中華隊在B組小組賽首戰28日登場，在客場日本神戶面對勁敵日本男籃，中華隊上半場遭渡邊雄太、富永啟生外線砲轟，上半場就陷入23分大幅落後。下半場雖然有林庭謙、盧峻翔甦醒追分，但最終日本仍以90比64大勝贏球，收下小組賽首勝。

開賽中華隊排出「1大4小」陣容，由陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、周桂羽以及高柏鎧擔綱先發，首節地主日本就由球隊一哥渡邊雄太領軍攻勢不斷，加上富永啟生扮演球隊第六人頻頻單打取分，馬場雄大一記未過半場就出手的超遠壓哨三分球命中，首節打完日本就以23比10取得雙位數領先，中華隊首節出現多達9次失誤，成為落後最大主因。

次節開打後，中華隊靠高柏鎧連續強攻，一度追到9分差，但日本外線攻勢展開，富永啟生、渡邊雄太連三分球破網，半場打完以45比22大幅領先中華隊。

下半場開打後，高柏鎧持續搶分，但隨後出現傷勢暫時退場，所幸並無大礙。但中華隊仍持續落後來到24比55。

隨後中華隊靠著盧峻翔切入，加上林庭謙單打連拿6分，稍稍縮小差距來到24分，但3節打完日本仍以65比42強勢壓制中華隊。

末節盧峻翔率先三分球開火，中華隊一度追到19分差，但日本隊前3節領先足夠，採取12人輪番上陣，安藤誓哉搶分也有所建樹，最終日本就以90比64大勝中華男籃。

中華隊全場以高柏鎧拿下23分最高，另有3籃板、4阻攻，盧峻翔14分、8籃板、3助攻，林庭謙13分、7籃板。

日本男籃全場以一哥渡邊勇太拿下20分、5籃板、5助攻，歸化球員霍金森14分、12籃板、8助攻，馬場雄大14分、富永啟生13分、5籃板。

