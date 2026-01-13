運動雲

美國隊再添夢幻戰力！「黑鱒」巴克斯頓點頭參戰WBC

▲巴克斯頓（Byron Buxton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽美國隊再添重量級戰力！雙城隊明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）確定披上國家隊戰袍，這將是他職業生涯首度踏上經典賽舞台。

現年32歲、來自喬治亞州巴克斯利的巴克斯頓，將加入星光熠熠的美國隊陣容，與賈吉（Aaron Judge）、韓德森（Gunnar Henderson）、卡洛爾（Corbin Carroll）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）、米勒（Mason Miller）等頂級球星並肩作戰，組成堪稱「夢幻等級」的國家隊。

巴克斯頓自2012年選秀會以第二順位被雙城選中後，整個大聯盟生涯皆效力於明尼蘇達。剛結束的賽季，他繳出生涯代表作之一，儘管期間因腦震盪與左側肋骨發炎缺席部分比賽，仍在126場出賽中敲出35轟、貢獻83分打點與97得分，另有24次盜壘，打擊三圍為.264/.327/.551，三項數據皆創下個人生涯新高，並首度奪下銀棒獎。

美國隊將於美東時間3月6日晚間8點，在休士頓大金球場（Daikin Park）迎戰巴西，展開本屆經典賽B組預賽之旅，力拚重返世界之巔。

關鍵字： 經典賽美國隊巴克斯頓雙城隊棒球

