柯瑞腿傷休兵不怕！　士官長巴特勒24分10助攻率勇士撂倒鵜鶘

記者杜奕君／綜合報導

雖然「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因為大腿傷勢休兵，但金州勇士30日在主場靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）砍下24分、10助攻領軍，加上小培頓（Gary Payton II）板凳殺出挹注19分，最終灣區軍團就在主場以104比96撂倒來訪的紐奧良鵜鶘，勇士順利止敗收勝。

勇士王牌球星柯瑞因為先前的大腿挫傷，目前只能高掛免戰牌，但今日面對西區墊底爐主鵜鶘，勇士仍靠著巴特勒領軍出擊，不過首節兩隊攻勢都呈現低迷，作客的鵜鶘甚至還以18比17取得領先。

但勇士次節靠著板凳暴徒小培頓殺出，他在上半場就奮勇貢獻12分，也幫助勇士半場打完逆轉以42比38取得領先。

下半場開打後，士官長巴特勒開始加溫，在他多次強勢單打下，勇士3節打完仍以1分小幅領先對手鵜鶘。

末節鵜鶘追分氣勢再起，一度逆轉超前比分，不過關鍵時刻小培頓又能有所貢獻，加上巴特勒穩定軍心發揮，最終勇士仍以8分在主場收勝止敗。

勇士此戰共5名球員得分達雙位數，巴特勒拿下24分、8籃板、10助攻差點完成大三元，小培頓則有19分、11籃板、3助攻進帳，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）15分、5籃板、6助攻。

輸球的鵜鶘方面，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）攻下全場最高25分，另有7籃板、4助攻，貝伊（Saddiq Bey）21分、7籃板、3助攻，鵜鶘近10戰只拿1勝，目前3勝17敗排名西區墊底，勇士則是11勝10敗，暫居西區第8位。

▲柯瑞缺陣，巴特勒砍下24分、8籃板、10助攻領軍奪勝。（圖／達志影像／美聯社）