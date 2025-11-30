相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

▲日本男籃主力前鋒渡邊雄太。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃男籃資格賽第2戰，將於1日再次對壘勁敵日本，首戰繳出20分、5籃板、5助攻，率隊打出佳作的日本主力前鋒渡邊雄太，自2013年來台打瓊斯盃後，相隔12年再度造訪寶島，他透露對於台灣球迷的熱情，以及喜愛籃球的程度印象深刻。渡邊雄太也表示，「回歸簡單的籃球，就是日本男籃從亞洲盃到世界盃資格賽的最大改變。」

2011年時，渡邊雄太首度代表日本男籃參戰瓊斯盃，在2013年最後一次參與瓊斯盃後，就赴美延續籃球路，並一路勇闖進入NBA殿堂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次再度隨日本男籃來台參與世界盃資格賽，渡邊雄太早已成為日本男籃一哥，他表示，「來到台灣讓我想起很多往事，我很享受在這裡的比賽氛圍，球迷的熱情讓我印象深刻。」

渡邊雄太也說，「前役交手中華隊贏了26分，但明天兩隊再度碰頭，戰況一定會很艱困，因為中華隊是有實力的隊伍，人才也很多。」

本屆亞洲盃僅拿下第7名，但世界盃首戰日本男籃就讓外界重新見識到亞洲頂尖勁旅實力，渡邊雄太表示，「最大的差別在於，我們回到最簡單的籃球，前段時間我們嘗試很多新的東西，但效果沒有想像中好，大家多少有些挫折感，現在我們重新找回自己的風格，打得更直接、簡單，效率也更高，更重要的是，球員在場上也更自在。」