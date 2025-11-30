坦言首戰團隊溝通不足　林庭謙再戰日本：回歸執行力

▲中華男籃主力雙能衛林庭謙。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃男籃資格賽首戰，以26分之差不敵日本，兩隊將於1日在中華隊主場新莊體育館再次對壘，中華隊12人登錄名單稍早也公布，確定由關達祐、譚傑龍入替更換阿巴西、林秉聖。身為球隊主力雙能衛的林庭謙表示，「首戰團隊整體的溝通確實不足，在進攻流暢度上需要加強，還是要回歸到執行力層面上來努力。」

世界盃男籃資格賽首戰以26分大比分敗給日本，不過團隊在下半場攻勢稍有起色，找回手感的林庭謙也貢獻13分、7籃板作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日在中華隊新莊體育館主場的賽前練習，林庭謙也受到日本來台媒體高度關注，在訓練結束後接受不少日本媒體訪問。

林庭謙談到對日本首戰失利時表示，「首戰我們很明顯不適應日本隊的防守，後衛在出球速度上還要再快一點，才能讓進攻流暢度加強。」

林庭謙強調，「首戰團隊明顯在溝通度上不足，還是要回歸到執行力層面來努力。」

中華男籃明日將在主場新莊體育館迎戰日本，時間為晚上7點，中華隊上次在FIBA層級的成人級別賽事擊敗日本，已經得追溯至2018年，當時同樣在世界盃男籃資格賽，中華隊在客場以70比69險勝，其後連同上周五輸球在內，已經苦吞國際賽6連敗。