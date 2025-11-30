運動雲

>

坦言首戰團隊溝通不足　林庭謙再戰日本：回歸執行力

▲中華男籃林書緯、游艾喆、周桂羽、林庭謙、陳盈駿、圖齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃主力雙能衛林庭謙。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃在世界盃男籃資格賽首戰，以26分之差不敵日本，兩隊將於1日在中華隊主場新莊體育館再次對壘，中華隊12人登錄名單稍早也公布，確定由關達祐、譚傑龍入替更換阿巴西、林秉聖。身為球隊主力雙能衛的林庭謙表示，「首戰團隊整體的溝通確實不足，在進攻流暢度上需要加強，還是要回歸到執行力層面上來努力。」

世界盃男籃資格賽首戰以26分大比分敗給日本，不過團隊在下半場攻勢稍有起色，找回手感的林庭謙也貢獻13分、7籃板作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日在中華隊新莊體育館主場的賽前練習，林庭謙也受到日本來台媒體高度關注，在訓練結束後接受不少日本媒體訪問。

林庭謙談到對日本首戰失利時表示，「首戰我們很明顯不適應日本隊的防守，後衛在出球速度上還要再快一點，才能讓進攻流暢度加強。」

林庭謙強調，「首戰團隊明顯在溝通度上不足，還是要回歸到執行力層面來努力。」

中華男籃明日將在主場新莊體育館迎戰日本，時間為晚上7點，中華隊上次在FIBA層級的成人級別賽事擊敗日本，已經得追溯至2018年，當時同樣在世界盃男籃資格賽，中華隊在客場以70比69險勝，其後連同上周五輸球在內，已經苦吞國際賽6連敗。

關鍵字： 中華男籃中華隊林庭謙台籃日本男籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

元坤盃引爆最強亞洲橄欖球對決　知名實境秀韓籍裁判將來台執法

元坤盃引爆最強亞洲橄欖球對決　知名實境秀韓籍裁判將來台執法

第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽　全面升級打造亞洲賽事平台

第6屆台北元坤盃7人制橄欖球邀請賽　全面升級打造亞洲賽事平台

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

快訊／坦言個人失誤過多　盧峻翔：感受到日本更大的壓迫感

快訊／坦言個人失誤過多　盧峻翔：感受到日本更大的壓迫感

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

柯瑞腿傷休兵不怕！　士官長巴特勒24分10助攻率勇士撂倒鵜鶘

柯瑞腿傷休兵不怕！　士官長巴特勒24分10助攻率勇士撂倒鵜鶘

台將捷報！健美選手劉明毅　勇奪2025年世界錦標賽金牌

台將捷報！健美選手劉明毅　勇奪2025年世界錦標賽金牌

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

熱門新聞

台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續「前緣」　與黃子鵬合體

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

灑銀幣與美職搶「台灣至寶」徐若熙　日媒曝軟銀早有備案

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續前緣

2中華男籃12人將變陣　不讓渡邊雄太輕鬆打

3阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

4山本投開幕！羅伯斯不願他打WBC

5日媒曝軟銀搶徐若熙早有備案

最新新聞

1相隔12年再訪台　渡邊雄太感受熱情

2改練橄欖球狂瘦26公斤　台大陳力榕拚4連霸

3首戰溝通不足　林庭謙：回歸執行力

4阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

5羅東高工主帥感性喊話

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366