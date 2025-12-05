運動雲

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

▲▼中職林岱安。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林岱安。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

中職自由球員市場再掀震撼。長期效力統一獅的資深捕手林岱安，即將披上富邦悍將戰袍；悍將球團預計今日正式對外宣布這樁重磅補強，林岱安此番決定，不僅讓獅隊首度失去自家培養的自由球員，也讓悍將創下隊史首次成功爭取他隊 FA 的紀錄。至此，6支球隊中僅剩統一獅尚未簽下其他球隊的自由球員。

林岱安曾兩度奪下捕手金手套（2019、2021），2021年入選最佳十人，是聯盟頂尖捕手之一；他在2021年獲獎後與統一獅簽下3年複數年合約，內容包含2022年月薪33萬、2023年37萬、2024年40萬，今年則為36萬，屬A級自由球員。

林岱安本季一軍出賽70場，207打數敲出43支安打、包含5發全壘打，打擊三圍分別為0.208／0.257／0.319，在捕手位置累積69場守備紀錄。

悍將全程積極洽談林岱安，無論合約年限或待遇條件皆展現高度誠意，最終端出7年長約成功說服這位33歲資深捕手點頭轉戰，情感層面雖難割捨老東家，但仍被具體條件打動。

自FA制度啟動以來（不含本年度），共有26人次取得自由球員資格，其中僅有6人選擇轉隊；其中中信兄弟陸續簽下林智勝、鄭達鴻與陳俊秀，是自由市場歷來最大的買家，樂天桃猿在2020年補進左投賴鴻誠，味全龍則在去年一口氣簽下朱育賢與陳子豪。

今年自由市場競爭同樣激烈，台鋼雄鷹率先補進投手黃子鵬，而富邦悍將如今也成功爭取林岱安，兩支球隊相繼開胡，也一舉扭轉去年「開出優渥條件卻仍無人加盟」的局面。

據了解，林岱安已與悍將達成共識，由於悍將31號背號原主人黃兆維遭戰力外，林岱安極有可能延續在統一獅時期的31號戰袍。富邦悍將球團預計於今日正式對外宣布這項重磅補強。

▲▼中職林岱安。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 統一獅中華職棒棒球林岱安富邦悍將

