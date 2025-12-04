運動雲

>

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

▲▼林岱安。（圖／統一獅提供）

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅捕手林岱安今年行使自由球員（FA）權利，掀起搶人大戰市。據了解，他的落腳處已經相當明朗，將於明天決定，傳出將轉戰富邦悍將的機率極高。

據悉，悍將球團展現強烈誠意，開出至少5年的複數年合約，最長可走完7年，且是「純選手合約」，完全符合林岱安先前希望「以選手身份持續奮戰」的期望。長約內容及保障程度，被視為悍將此次勝出重要關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅方面，領隊蘇泰安在11月28日表示，球隊已於27日正式提出5年複數年選手長約，以展現球團誠意與高度重視。他當時強調，「後續將由經紀公司協助與岱安整體評估，期許岱安能續留獅隊效力。相信球團永續經營的方針及保障，能讓岱安專心在球場表現，而獅隊也是他最佳的選擇。」

富邦悍將則比獅隊更早一天提出最終合約供林岱安評估。球團日前受訪指出，「已將最新合約條件送交岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，相信岱安會做出最周全的選擇。」

圈內盛傳，林岱安如今已確定職涯下一站，明年有望披上悍將球衣。對此，他所屬經紀公司秉初僅回應，「現在積極密切討論中，一切以球團發言為主。」

被問及最新進度，蘇泰安今天受訪透露，已經收到林岱安回覆，「岱安表示，明天下午會做最後確定。」悍將球團則表示，「目前尚無進一步可以說明的內容，謝謝。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

樂天最終收1050萬全額轉隊費　曝原因：對陣容缺口幫助較低

樂天最終收1050萬全額轉隊費　曝原因：對陣容缺口幫助較低

【行李箱全是大麻花】泰男運毒16公斤！1件衣服都沒有當場露餡

熱門新聞

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安轉戰富邦？傳已確定落腳處

2LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

3中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

4桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！都選錢

5保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

最新新聞

1邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

2新明國中186大物歐子喬收穫滿滿

3林哲瑄談後藤光尊給球員大空間

4最終收1050萬全額轉隊費　樂天曝考量

5林哲瑄觀摩火腿二軍秋訓

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366