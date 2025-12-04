林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅捕手林岱安今年行使自由球員（FA）權利，掀起搶人大戰市。據了解，他的落腳處已經相當明朗，將於明天決定，傳出將轉戰富邦悍將的機率極高。

據悉，悍將球團展現強烈誠意，開出至少5年的複數年合約，最長可走完7年，且是「純選手合約」，完全符合林岱安先前希望「以選手身份持續奮戰」的期望。長約內容及保障程度，被視為悍將此次勝出重要關鍵。

統一獅方面，領隊蘇泰安在11月28日表示，球隊已於27日正式提出5年複數年選手長約，以展現球團誠意與高度重視。他當時強調，「後續將由經紀公司協助與岱安整體評估，期許岱安能續留獅隊效力。相信球團永續經營的方針及保障，能讓岱安專心在球場表現，而獅隊也是他最佳的選擇。」

富邦悍將則比獅隊更早一天提出最終合約供林岱安評估。球團日前受訪指出，「已將最新合約條件送交岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，相信岱安會做出最周全的選擇。」

圈內盛傳，林岱安如今已確定職涯下一站，明年有望披上悍將球衣。對此，他所屬經紀公司秉初僅回應，「現在積極密切討論中，一切以球團發言為主。」

被問及最新進度，蘇泰安今天受訪透露，已經收到林岱安回覆，「岱安表示，明天下午會做最後確定。」悍將球團則表示，「目前尚無進一步可以說明的內容，謝謝。」