阿嬤我真的愛妳！　戰神雷蒙恩賽後溫情喊話曝原因

TPBL職籃7日上演「雙神對決」！台北台新戰神雖然一度克服上半場17分落後，最終仍以103比108不敵地主高雄全家海神，苦吞近期2連敗。球隊主力搖擺人雷蒙恩賽後記者會卻是向自己的祖母溫情喊話，雷蒙恩表示，「哈囉阿嬤，我真的愛妳，我知道妳在看，我每天都幫妳禱告，有一個很好、健康的身體。」

戰神南下港都交手聯盟墊底爐主海神，即便對手僅有兩名洋將出賽，但戰神仍是一路苦戰，上半場就一度陷入多達17分落後，即便靠著3洋將帶隊苦追，丁聖儒、雷蒙恩兩名本土也有所發揮，但最終仍以5分輸球，讓海神終止4連敗並拿下2026年球隊首勝。

此戰拿下14分、5籃板、3助攻，抄截及阻攻各1次的戰神雷蒙恩，賽後記者會卻沒談太多比賽細節，反而是向自己的祖母「溫情喊話」並獻上祝福。

雷蒙恩先是確認記者會是否為直播放送，接著向鏡頭揮手打招呼說道，「哈囉阿嬤，我真的愛妳，我知道妳在看，我每天都幫妳禱告，有一個很好、健康的身體。」

雷蒙恩解釋，「阿嬤的身體狀況沒有那麼好，她很支持我，最近我沒有打得很好，沒機會說這些事。」

此戰雷蒙恩單場正負值是全隊最差的「-17」，他也自責表示，「是我的錯，前兩節我沒有做好防守，教練會挑戰我，是因為他希望我變成更好的球員，能夠幫助球隊贏球，這也是我必須很認真去面對、修正的地方。」