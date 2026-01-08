運動雲

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

▲Kyle Tucker。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker。）（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

近年連續網羅多名頂級球星的洛杉磯道奇，今個休賽季似乎仍未打算停手。道奇專門媒體《Dodgers Way》記者帕雷洛（Stephen Parello）指出，球團有意再度出手搶下重量級自由球員，甚至不介意因此成為球界眼中的「反派角色」。

帕雷洛分析，道奇先前成功簽下迪亞茲（Edwin Díaz）確實令人振奮，但隨後市場動靜趨於平淡，也印證總管總管高梅茲（Brandon Gomes）曾坦言「這會是一個相對無聊的休賽季」。 不過他強調，「道奇就是道奇，永遠不能掉以輕心。洛杉磯始終在尋找縫隙，只要機會出現，就會毫不猶豫出手。」

在潛在補強名單中，帕雷洛特別點名目前仍是自由身的外野重砲塔克 (Kyle Tucker)。他指出，外界原本預期塔克會成為休賽季最大焦點之一，但實際市場動向卻異常冷清，「除了與多倫多藍鳥的接觸外，幾乎沒有實質進展。不排除他最終與道奇達成協議，進而在整個棒球圈掀起前所未有的混亂。」

報導指出，塔克原先被看好有機會簽下10年、總值超過4億美元（約新台幣125億元）的超大型合約，但在多支豪門球隊對長約態度趨於保守的情況下，市場熱度明顯降溫，也讓外界開始揣測他是否轉而接受年限較短的合約。包括大都會、洋基在內，多支球隊今冬都對長期高額投資顯得格外謹慎，就連道奇也未向迪亞茲提出超過3年的合約。

此外，將於2026年12月1日到期、未來走向仍不明朗的勞資協議（CBA），同樣被視為壓抑市場的重要因素。不過帕雷洛認為，這反而正中道奇下懷，「當大物球星被迫放棄超大型合約的幻想時，道奇就會迅速出手。若能在遠低於預期的條件下，再替豪華陣容添上一名明星球員，整個聯盟勢必陷入震盪。」

近年因大手筆補強而被戲稱為「邪惡帝國」的道奇，一旦真的成功網羅塔克，勢必將引發更多他隊球迷反感；但帕雷洛直言，他正是期待看到這樣的局面出現。

▲明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 標籤:道奇自由球員塔克休賽季大手筆

