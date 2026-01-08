運動雲

牛棚硬派右投回來了！　道奇敲定格拉泰羅爾1年約避仲裁

▲Brusdar Graterol。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在薪資仲裁截止日前先完成一筆關鍵續約；根據MLB官網報導，道奇已與右投後援格拉泰羅爾（Brusdar Graterol）達成共識，雙方簽下1年280萬美元合約，成功避免進入2026球季的薪資仲裁程序。

除了格拉泰羅爾之外，道奇陣中仍有3名具仲裁資格的球員，必須在9日的截止日前與球隊談妥明年薪資，分別是左投後援班達（Anthony Banda）、外野手卡爾（Alex Call）以及右投後援史都華（Brock Stewart）；若期限前未能達成協議，雙方將交換薪資數字並排定聽證會日期，但球員與球隊仍可在聽證會前持續協商。

現年27歲的格拉泰羅爾，明年薪資與2025年相同，由於右肩盂唇手術復健，他在2025年整季報銷；而在2024年也受到肩傷與腿後肌傷勢影響，例行賽僅出賽7場、季後賽3場，狀態未能完整發揮。

報導指出，道奇上季牛棚在關鍵高張力局面少了格拉泰羅爾這類「硬派」右投壓陣，加上崔南（Blake Treinen）、耶茲（Kirby Yates）狀態起伏，以及柯派克（Michael Kopech）、菲利普斯（Evan Phillips）遭遇傷勢，導致後段戰力一度吃緊。

格拉泰羅爾效力道奇5季累計178場出賽、防禦率2.69，生涯面對右打者更將對手OPS壓到0.524，若能健康回歸，仍是道奇牛棚的重要拼圖；格拉泰羅爾在「球隊控制權」進入最後一年後，預期將以健康狀態投入春訓，力拚在2026年完整回到投手丘。

至於其餘3名仲裁球員近況方面，班達目前進入第2年仲裁年，上季以71次登板成為道奇投手群最多，並繳出3.18防禦率，他在2025年薪資為100萬美元。

卡爾則是首次具仲裁資格，去年交易大限前由國民轉戰道奇後，共出賽38場、打擊率0.247、OPS 0.717。

34歲的史都華同樣是第2年仲裁年，雖在上次交易大限加入道奇後僅出賽4場就因右肩傷勢倒下，最終接受清創手術提前結束2025球季，但道奇希望他不會缺席2026開季太久；他上季在雙城隊與道奇合計43場出賽、防禦率2.63。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

﻿

