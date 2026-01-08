原本「很適配」光芒？　紅襪強投喬利托卻被看好轉投同區勁旅洋基

▲Lucas Giolito。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒休賽季動作頻頻，但球隊陣容仍有不少缺口待補，尤其在內野與投手丘上，補強方向逐漸浮現；不過其中一名曾被認為與光芒「相當適配」的自由球員投手，如今被預測將落腳同區對手紐約洋基。

光芒休賽季將二壘手洛（Brandon Lowe）交易至匹茲堡海盜，作為與休士頓太空人一筆3年合約的一部分，二壘出現「巨大空缺」，由於球隊內部並沒有明確可頂替的既定人選，光芒接下來必須尋找替代方案。

打線補強同樣是光芒整個休賽季的重點任務之一，失去洛無疑讓進攻火力更加吃緊，因此「補進更多打者」仍在待辦清單前段，不過除了打線之外，投手戰力也是被點名的「另一個被低估的需求」。

隨著豪瑟（Adrian Houser）與舊金山巨人簽下2年合約、巴茲（Shane Baz）被交易到巴爾的摩金鶯，光芒先發輪值面臨人手不足的狀況，儘管球隊已在自由市場簽下馬茲（Steven Matz），但仍被認為「還需要不只如此」的補強。

在此情況下，《Bleacher Report》作者凱利（Tim Kelly）整理「目前仍在市場上的頂級自由球員」並給出理想落腳點與合約預測，其中資深右投喬利托（Lucas Giolito）排在榜單第10名，而凱利選擇的落腳處正是洋基。

凱利此一推測整個休賽季一路維持不變；他原先預測，喬利托將拿到一份2年、4300萬美元的合約，並附帶2028年價值2000萬美元的球隊選擇權，合約總值最高可能達到6300萬美元。

對光芒而言，這樣的價碼被認為「很可能遠遠超出預算」；截至目前，光芒今冬分別花費外野手穆林斯（Cedric Mullins）750萬美元、弗雷利（Jake Fraley）300萬美元，以及以2年合約1500萬美元簽下馬茲。

以2026年賽季來看，三人合計薪資為1800萬美元，若要單獨對一名先發投手承諾「年均2150萬美元」，且該投手還曾有傷病疑慮，整體支出規模被認為與光芒球團一貫操作明顯不符。

喬利托在2025年效力波士頓紅襪表現強勢，總計先發26場，投145局繳出3.41自責分率，並送出121次三振；他曾在2019年效力芝加哥白襪時入選全明星。

綜合各方評估，相較於對喬利托端出多年合約，光芒更可能讓自家年輕投手獲得機會，或轉向自由市場較低價位的投手層級進行補強；而喬利托若真如預測改披條紋衫，光芒的輪值補強清單恐怕也得加速調整方向。