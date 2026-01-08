Baseball America 2026新秀評比出爐　林昱珉具先發潛力但有課題

運動雲

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

以球員評價見長的美媒《Baseball America》8日公布2026年首次季前新秀評比更新，將原本的季前榜單全面擴充，納入全聯盟多達900名新秀的最新球探報告，並同步釋出各隊新秀名單、工具能力評選，以及未來先發陣容預測。其中，效力美國職棒體系的台灣左投林昱珉，也被點名為值得關注的投手之一。

現年22歲的林昱珉，2021年底以52萬5000美元簽約進入職業體系，生涯前2季發展順利，但近2年遭遇不小考驗。2024年，他在2A比賽期間於休息區遭界外強襲球擊中臉部，缺席約2個月；2025年則在太平洋岸聯盟表現起伏，保送率與被全壘打率同步上升，三振能力明顯下滑，導致整體成績不如預期。

不過，林昱珉在國際賽場上仍展現關鍵價值，他於世界12強棒球賽代表台灣出賽，並在冠軍戰中後援登板，投出4局無失分、僅被敲1安的內容，成為台灣奪冠的重要功臣之一，也讓球探再次注意到他的比賽穩定度。

球探報告指出，林昱珉的速球均速約90.9英里，最快94.9英里，2025年揮空率偏低，且四縫線速球使用比例高於伸卡球，與前一季出現差異。他真正的武器在於多樣的變化球組合，包括滑球、曲球、變速球，另搭配卡特球使用，其中滑球與變速球皆獲得55分評價。

《Baseball America》分析，林昱珉能在曲球與滑球上製造出高轉速，使其具備一定下限，但整體球威不足仍限制發展天花板。報告認為，他仍具備輪值後段先發的潛力，但前提是必須在2026年繳出比2025年更具說服力的實際成效。

關鍵字： MLB林昱珉

【令F-16停飛】搜救辛柏毅！ 督察長哽咽：望全台祈福

﻿

