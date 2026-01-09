大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰



▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

3月登場的世界棒球經典賽（WBC），最大焦點無疑仍是道奇隊球星大谷翔平。他能否再度以「二刀流」身分帶領日本武士隊完成連霸，引發高度關注。前大聯盟投手五十嵐亮太與擁有50年大聯盟採訪經驗的評論家福島良一，也針對大谷在WBC的角色、投打使用方式，以及日本隊連霸前景進行深度對談。

大谷還會二刀流嗎？

福島指出，道奇隊的最終目標仍是世界大賽三連霸，因此若讓大谷在WBC登板，是否會影響長達11月的球季續航力，引發不少疑慮。

五十嵐則認為，大谷本季目標就是「完全二刀流復活」，若倒推調整時程，並不排除他會在WBC某個階段登板，「但前提是不能增加過度負擔，仍會以配合大聯盟開季的調整節奏為優先。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2023年經典賽，大谷在東京複賽對中國先發、8強戰再對義大利先發，決賽更在第9局關門擊敗美國。福島認為，這次是否也會在東京巨蛋對捷克、澳洲等相對弱旅登板，值得觀察；五十嵐則直言，「也有可能複賽完全不投，一切取決於大谷與道奇的想法。」

大谷打第1棒還是第3棒？

在打線安排上，兩人意見分歧。 五十嵐偏向讓大谷擔任第3棒DH，以利前段棒次堆積跑者；他預測的打線為：

• 1棒 近藤健介

• 2棒 鈴木誠也

• 3棒 大谷翔平

• 4棒 岡本和真

• 5棒 村上宗隆

• 6棒 牧秀悟

福島則希望大谷延續在道奇的第1棒角色，「他在9局的關鍵打席特別強」，理想配置是大谷開路、鈴木誠也第2棒、吉田正尚第3棒，但也點出村上、岡本是否參賽仍是變數。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸的使用時機也是關鍵

談到投手調度，福島推測道奇可能希望山本由伸從美國賽區的8強後才加入，若在決賽登板，還能剛好銜接大聯盟開幕戰。 不過五十嵐直言這樣的理想劇本恐怕不容易實現，「8強可能就會遇上多明尼加或委內瑞拉，井端監督要把王牌投手壓在哪一場，難度非常高。」

連霸最大障礙：多明尼加、美國

兩人一致認為，日本連霸最大考驗，將是8強或4強可能遭遇的多明尼加與委內瑞拉。多明尼加由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols） 掌兵符，戰力幾乎清一色大聯盟一線球星。

美國隊同樣來勢洶洶，打線包括賈吉、羅利（Cal Raleigh）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）等「50轟級火力」，投手包括史金斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）等賽揚級戰力。

專家結論：連霸有機會

五十嵐認為，日本團隊默契與大谷的存在，仍讓日本具備連霸實力；若奪冠，大谷自然是MVP最大熱門，但他也期待看到其他球員爆發、奪下MVP。

福島更大膽預測：「今年的大谷，會是WBC與世界大賽的『雙世界第一』賽季。」他甚至看好大谷完成「WBC、例行賽、世界大賽」三冠MVP的歷史級成就。