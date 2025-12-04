富邦新氣象！林哲瑄談後藤光尊給球員大空間　相信明年球隊會很不一樣

▲Nike青棒菁英訓練營，林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將11月6日宣布原二軍總教練後藤光尊升任一軍總教練，而今年球季結束後正式告別球員生涯的林哲瑄，也確定明年將加入富邦教練團；為提前適應新角色，他10月受球團安排前往日本火腿鬥士二軍秋訓營擔任研習教練，今（4日）於NIKE青棒經營訓練營受訪時談到職涯新階段的感受，也分享他對富邦新氣象的期待。

談到即將升上一軍掌兵符的後藤光尊，林哲瑄給予高度評價；他表示，今年二軍能大量培養出進步明顯的年輕選手，與後藤的帶隊哲學息息相關。

「他就是一位給選手很多空間的教練，今年很多選手不管打擊守備都有很大提升，農場今年真的很成功，」林哲瑄說。

富邦悍將今年積極推動球員外訓、跨國訓練計畫，林哲瑄認為這股改革氣氛會延續到2026球季，「年輕選手很多，又有新進球員，今年球隊也很支持大家去外面訓練，我相信明年會很不一樣。」

身為NIKE青棒營的教練之一，林哲瑄笑說自己看到新世代選手的「體格震撼」，「他們身材都超好，投手超高、超壯，打者也是，比我20年前高中時差太多了，」他最後指出，現代高中選手普遍重視重訓與科學化訓練，使肌肉量和力量都顯著提升，未來潛力令人期待。