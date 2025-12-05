徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB與NPB日前掀起一股爭奪中職味全龍王牌徐若熙的熱潮。包含日職軟銀、歐力士、火腿，以及大聯盟的道奇，都將他視為極具發展性的先發人選；其中軟銀更以3年總額15億日圓、約新台幣3億元的超豪華合約，只為取得優先交涉的機會，南韓媒體《SPOTV News》則以專文評論，認為徐若熙遠赴日本，象徵台灣棒球正以驚人速度進步。

《SPOTV News》以醒目標題呈現：「南韓棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？美日展開搶人大戰，我們有這樣的投手嗎？」報導指出，韓職球探在2023年便曾密切觀察徐若熙的表現，雖當時認為實際旅外機率有限，但他們一致相信，若來到韓職，他同樣能占有一席重要位置。

文章進一步分析，徐若熙的身高雖不到180公分，乍看之下並不具備典型投手的體格優勢，然而他的球質、球速與變化球位移都相當亮眼，成功補足了體型上的不足；他擅長往高角度攻擊打者，速球控球穩定，再搭配帶有反向位移的卡特球與變速球作為決勝武器，並能穿插曲球，形成多樣化的球路組合。也因此，軟銀才會評估他有能力在日職站穩先發輪值，願意大手筆投注。

《SPOTV News》同時指出，徐若熙現年25歲，他象徵台灣棒球人才結構的轉變。近年台灣最具潛力的新秀，多半在高中畢業後就直接與大聯盟球團簽約，其中不少人已登上大聯盟，另有部分正在3A等待時機；這批大多只有20歲出頭的年輕選手，若能在國際賽替台灣披上戰袍，將形成不容忽視的強大戰力，尤其在短期賽事中更是如此。

此外，韓媒坦言，南韓在近年的國際賽與台灣交手時，已不再具備過往的絕對優勢，甚至逐漸感受到被追上的壓力。報導點出韓職年輕投手的停滯問題，除了安佑鎮外，幾乎難以找到同時受到美、日球團高度青睞的頂尖新秀；雖然韓國也擁有文東珠、元兌仁、郭彬等好手，但韓媒最後直言，並不能確定他們的即戰力會比徐若熙更強。