運動雲

>

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB與NPB日前掀起一股爭奪中職味全龍王牌徐若熙的熱潮。包含日職軟銀、歐力士、火腿，以及大聯盟的道奇，都將他視為極具發展性的先發人選；其中軟銀更以3年總額15億日圓、約新台幣3億元的超豪華合約，只為取得優先交涉的機會，南韓媒體《SPOTV News》則以專文評論，認為徐若熙遠赴日本，象徵台灣棒球正以驚人速度進步。

《SPOTV News》以醒目標題呈現：「南韓棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？美日展開搶人大戰，我們有這樣的投手嗎？」報導指出，韓職球探在2023年便曾密切觀察徐若熙的表現，雖當時認為實際旅外機率有限，但他們一致相信，若來到韓職，他同樣能占有一席重要位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章進一步分析，徐若熙的身高雖不到180公分，乍看之下並不具備典型投手的體格優勢，然而他的球質、球速與變化球位移都相當亮眼，成功補足了體型上的不足；他擅長往高角度攻擊打者，速球控球穩定，再搭配帶有反向位移的卡特球與變速球作為決勝武器，並能穿插曲球，形成多樣化的球路組合。也因此，軟銀才會評估他有能力在日職站穩先發輪值，願意大手筆投注。

《SPOTV News》同時指出，徐若熙現年25歲，他象徵台灣棒球人才結構的轉變。近年台灣最具潛力的新秀，多半在高中畢業後就直接與大聯盟球團簽約，其中不少人已登上大聯盟，另有部分正在3A等待時機；這批大多只有20歲出頭的年輕選手，若能在國際賽替台灣披上戰袍，將形成不容忽視的強大戰力，尤其在短期賽事中更是如此。

此外，韓媒坦言，南韓在近年的國際賽與台灣交手時，已不再具備過往的絕對優勢，甚至逐漸感受到被追上的壓力。報導點出韓職年輕投手的停滯問題，除了安佑鎮外，幾乎難以找到同時受到美、日球團高度青睞的頂尖新秀；雖然韓國也擁有文東珠、元兌仁、郭彬等好手，但韓媒最後直言，並不能確定他們的即戰力會比徐若熙更強。

關鍵字： 味全龍中華職棒軟銀徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

熱門新聞

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

2大谷翔平WBC不投球！羅伯斯親口證實

3道奇賺爛！山本本季價值達年薪4倍

4徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上

5獅隊首度沒能留住自家自由球員

最新新聞

1勇士單節僅得10分創2最慘紀錄

2前道奇名將力挺大谷三巨頭全出戰WBC

3山本、佐佐木打WBC　羅伯斯曝難度

4為勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷

5湖人勇士都想搶字母哥！格林被納入包裹

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366