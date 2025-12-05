當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平本季打出例行賽55轟、投手方面也登板14場，以投打雙棲之姿助隊奪下世界大賽冠軍，並抱回個人第4座MVP獎座，如今已是大聯盟最具代表性的超級巨星之一。不過在挑戰大聯盟之前，外界其實也曾對他抱持懷疑態度。對於他高中畢業直接踏入職棒時期的評價，有一名資深球探直言，「我們真的不知道，他會是這麼優秀的打者。」

美國財經媒體《富比士》引述，目前擔任道奇球探部門副部長芬利（David Finley）的談話。芬利本季已是生涯第7度成為世界大賽冠軍成員，其中在道奇就拿下3冠，此外他過去在紅襪擔任球探與總管助理期間，也於2004年、2007年與2013年奪冠，1997年效力馬林魚球探部門時同樣站上巔峰。

芬利早在2012年、大谷仍效力岩手花卷東高中時便注意到這位天才少年，當時他任職紅襪球探，鎖定這名18歲、志在挑戰大聯盟的年輕投手。當年大谷一度被點名可能旅美加盟紅襪或道奇，不過最終選擇先留在日本職棒發展。

《富比士》回顧當年情況指出，「如果當時大谷真的與紅襪簽約，棒球歷史可能就此改寫。因為當時多數球探都希望他專心當投手，甚至要他放棄打擊。」該報導也指出，美國球探圈對他的投手評價遠高於打者，二刀流在當時並不被視為現實可行的選項。

芬利回憶時笑說，「會怎麼發展，誰也說不準。我知道他會打，但高中層級的打擊，和職業棒球的打擊是完全不同的東西。我們真的不知道，他會成為這麼頂尖的打者。」如今大谷不僅成為日本史上首位MLB全壘打王，在大聯盟也展現頂級火力，當年球探其實低估了他的打擊價值。

芬利也進一步盛讚大谷，「我知道他很優秀，但他根本是改變比賽規則的存在。他不只是MVP或超級巨星而已，與他簽約真的改變了球團。這是真的。我們原本就很強，但擁有他、加上他在全球的影響力，這是一件最棒的事。他幽默、有趣、愛開玩笑、也愛惡作劇，卻又非常有禮貌，是個真的很棒的人，毫無疑問，他是棒球界的『獨角獸』。」